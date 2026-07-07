Ventimiglia, la Banda Musicale inaugura l’estate al Forte dell’Annunziata con un viaggio tra cinema e tradizione

La stagione estiva di Ventimiglia entra nel vivo con il primo concerto all’aperto della Banda Musicale "Città di Ventimiglia APS", in programma giovedì 9 luglio, alle 21, nella suggestiva cornice del Forte dell’Annunziata. Lo storico complesso bandistico intemelio, diretto dalla Maestra Diandra Di Franco, proporrà al pubblico un repertorio capace di coniugare grandi emozioni e tradizione. Il concerto accompagnerà gli spettatori in un percorso musicale tra le più celebri colonne sonore del cinema e le melodie che hanno fatto la storia della musica bandistica, valorizzando uno dei luoghi più affascinanti della città.

Fondata nel 1853, la Banda Musicale rappresenta una delle associazioni più antiche di Ventimiglia e continua ancora oggi a promuovere la cultura musicale, coniugando il rispetto per la tradizione con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Ad aprire la serata sarà la Junior Marching Band, formazione giovanile di fiati e percussioni della Banda Musicale "Città di Ventimiglia APS", che offrirà al pubblico uno spettacolo fatto di musica, coreografie e tanta energia.

«Un viaggio tra le più celebri colonne sonore del cinema e le melodie della tradizione bandistica» è il filo conduttore dell’appuntamento, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. L’ingresso è libero e l’invito degli organizzatori è rivolto a cittadini e turisti per trascorrere una serata all’insegna della buona musica, in uno degli scorci più suggestivi della città.