Giorni di festa in Francia e i turisti transalpini riempiono Sanremo: 14 km di coda per il rientro sulla A10

Due giornate di festa e weekend lungo in Francia, che ha portato migliaia di turisti transalpini a Sanremo e in tutta la riviera di Ponente. Chi si è mosso per le città e sull’autostrada in queste ultime ore ha trovato traffico e ingorghi ovunque, oltre a parcheggi strapieni solitamente occupati da auto con targa francese.

Buon per il settore turismo e per il commercio di Sanremo e per le città limitrofe, visto che le camere degli alberghi sono quasi tutte piene da martedì sera e lo saranno fino a domenica. Ma anche per bar e ristoranti che, complice l’innalzamento repentino delle temperature e la possibilità di consumare nei dehors, hanno lavorato molto bene in questi due giorni e, con ogni probabilità, faranno registrare ottimi incassi anche nel fine settimana.

E’ l’effetto del turismo di pochi giorni ma che, in periodi un meno ‘vivi’, garantisce buoni incassi all’economia dell’intera provincia. Unico neo, come detto, il traffico particolarmente caotico, che in centro ha visto evidenti blocchi della circolazione anche per alcuni lavori in corso.

Molti dei francesi che hanno scelto di trascorrere alcuni giorni dalle nostra parti, stanno però rientrando e, purtroppo, si stanno registrando lunghe code anche sulla A10. Ben 14 i km che stanno intasando l’autostrada tra Sanremo ed il confine di Stato, con pesanti ripercussioni per chi deve tornare a casa.

Una situazione che, vista la conferma delle presenze negli alberghi anche per il weekend, potrebbe ripresentarsi anche domenica prossima con un eventuale nuovo ‘controesodo’ di francesi.