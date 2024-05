Lavori per un guasto sotterraneo in zona Foce e mattinata di passione per il traffico di Sanremo, in particolare nella zona Ovest della città.

E’ accaduto questa mattina nella città dei fiori, per un intervento ai sottoservizi, all’intersezione con via Legnano.

E’ stato acceso un semaforo che ha creato lunghe code, creando non poche rimostranze tra gli automobilisti.