Tragedia a San Biagio della Cima. E' stata trovata una persona senza vita in un burrone nei pressi del cimitero.

Sul posto sono intervenuti subito un'automedica Alfa 3, la Croce Verde Intemelia, il Socalp, i vigili del fuoco e l'elicottero Grifo allertati per soccorrere una persona in difficoltà ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Non si conoscono ancora la causa della morte o l'identità della vittima, che sembra si tratti di un uomo. Sarà compito dei carabinieri capirlo.