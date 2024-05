San Biagio della Cima, è un uomo la persona trovata senza vita

E' un uomo di 77 anni, A. L., la persona trovata senza vita a San Biagio della Cima. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'anziano, residente a San Biagio della Cima, sia caduto da una fascia morendo sul colpo.

Era uscito di casa in mattinata per recarsi in campagna ma quando non è rientrato per pranzo la moglie preoccupata ha allertato prima i parenti e poi i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti subito un'automedica Alfa 3, la Croce Verde Intemelia, il Socalp, i vigili del fuoco e l'elicottero Grifo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'uomo era già morto. Sul luogo della tragedia sono poi giunti anche i carabinieri di Bordighera per i rilievi.