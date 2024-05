E' stato lanciato l'allarme poco dopo le 11 per un incidente avvenuto sull'autostrada A10. Uno scontro tra un camion e un auto sarebbe avvenuto in galleria al km 84+500 tra Andora e Albenga in direzione Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Andora. Purtroppo una persona è deceduta. Inutili sono stati i tentativi di salvarlo. Sul tratto si registra un km di coda.