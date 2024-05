Vigili del fuoco in azione a Ventimiglia per spegnere un incendio divampato, nel pomeriggio odierno, in vico Lavandaie nella città alta.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 di Ventimiglia con il supporto dell'autobotte da Sanremo per spegnere le fiamme che sembrano aver coinvolto una roulotte e alcune baracche.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul luogo dell'incendio sono poi giunti i carabinieri della città di confine per accertare l'origine del rogo.