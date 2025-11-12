Sanremo, via libera alle manifestazioni natalizie: tra droni, musica dance e magia di luci ma non ci sarà Claudio Cecchetto

Approdano in Giunta le manifestazioni natalizie di Sanremo. Un passaggio obbligato per confermare tutti gli appuntamenti che allieteranno le vacanze di fine anno, sia per i turisti ma anche ai residenti della città dei fiori. Un lavoro certosino, fatto di momenti di divertimento, cultura e svago, coordinati dall’ufficio turismo matuziano sotto l’egida dell’assessore Alessandro Sindoni.

Come più volte anticipato, quest’anno non ci sarà il classico ‘concertone’ di San Silvestro, che verrà sostituito sul piano musicale da una serata ‘dance’ con un disc jockey che suonerà da uno yacht nel porto vecchio e, soprattutto, da uno spettacolo di droni che volteggeranno nel cielo, creando una magia di luci con un sottofondo musicale. Un momento che, a detta di chi lo ha visto in altri luoghi, lascerà a bocca aperta. Sempre a Capodanno sono previsti i fuochi artificiali ma, ovviamente, a Sanremo sono annunciati tanti momenti di spettacolo e intrattenimento.

Purtroppo non ci sarà Claudio Cecchetto, che era stato annunciato nei giorni scorsi ma che ha dovuto rinunciare. In queste ore da palazzo Bellevue, l’assessore Sindoni sta cercando un altro ‘nome’ della musica dance degli anni ’70 e ’80 ma, sicuramente, il divertimento nella zona portuale non mancherà.

Tornando alle ‘natalizie’, in piazza Colombo troverà di nuovo spazio la pista di pattinaggio sul ghiaccio, particolarmente apprezzata negli ultimi anni, mentre il settore turismo ha approntato un calendario che possa allietare residenti e turisti non solo nel centro, cercando di coinvolgere anche le zone periferiche. Un Natale a tutto tondo, quindi, che possa far divertire soprattutto i più piccoli e le famiglie.