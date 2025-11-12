Ponte sull'Argentina, iniziata la demolizione: partiti i lavori tra Riva Ligure ed Arma di Taggia (Foto)

È iniziata questa mattina, alle 8 in punto, la demolizione del ponte sull’Argentina ad Arma di Taggia. Un momento atteso da mesi che segna l’avvio concreto dei lavori per la sostituzione della vecchia struttura, al centro del piano di messa in sicurezza della foce del torrente. Le operazioni sono partite dal lato di Riva Ligure, dove le squadre hanno iniziato a rimuovere i parapetti laterali, predisponendo al tempo stesso le protezioni per le spalle del ponte. Se i tempi lo consentiranno, già nelle prossime ore si passerà ai primi interventi sull’impalcato, avviando così la fase più delicata e visibile della demolizione.

Da oggi, dunque, l’opera entra nel suo percorso verso la demolizione completa. Non è ancora possibile prevedere quando l’arcata principale sarà rimossa, ma la macchina operativa è pienamente in moto e il cantiere andrà avanti senza interruzioni. Il vecchio ponte, costruito diversi decenni fa, era ormai considerato non idoneo alle nuove esigenze di sicurezza idraulica. Il progetto di sostituzione rientra in un intervento più ampio che interessa l’intera area della foce dell’Argentina e prevede la costruzione di un nuovo ponte a campata unica, pensato per migliorare il deflusso delle acque e la viabilità tra Taggia e Riva Ligure.

Nei mesi scorsi la chiusura della passerella ciclopedonale e le modifiche alla viabilità avevano già anticipato l’avvio dei lavori, che ora entrano nella fase più attesa. Le ruspe e le squadre operative lavorano in coordinamento con i tecnici comunali e regionali per garantire sicurezza e rispetto del cronoprogramma.

“Questo intervento è fondamentale nell’ambito delle opere di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente e riduzione del rischio idrogeologico dell’area – afferma l’assessore alla Difesa del Suolo di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, finanziati in parte con fondi regionali e in parte con risorse del Pnrr. In questi mesi abbiamo lavorato in sinergia con i sindaci e con Amaie, concordando il rinvio della chiusura del ponte, avvenuta un mese fa in modo da garantire la piena fruibilità della pista ciclabile per residenti e turisti nei mesi estivi. Mantenendo questa modalità di azione, con il dialogo costante tra Regione e territorio, oggi i lavori sono entrati nel vivo: il nostro impegno è massimo per garantire il rispetto dei tempi che ci siamo prefissati”.

Per la comunità di Arma di Taggia e di Riva Ligure, la giornata di oggi segna un momento importante ma non privo di emozione. Il vecchio ponte sull’Argentina, che per decenni ha collegato le due sponde e accompagnato la vita quotidiana di residenti e lavoratori, comincia a scomparire. La prospettiva di una nuova infrastruttura più moderna e sicura resta l’obiettivo, ma la sensazione diffusa è quella di un passaggio che lascia anche un po’ di malinconia, per un pezzo di storia locale destinato a cedere il passo al futuro.