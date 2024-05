Ventimiglia: importante fuga di gas in via Caduti del Lavoro, intervento dei Vigili del Fuoco

Gravi problemi e qualche momento di paura, questa mattina in via Caduti del Lavoro a Ventimiglia, per una importante fuga di gas, causata da una azienda che stava eseguendo dei lavori e che ha tranciato un tubo presente tra i sottoservizi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della città di confine e l’azienda del gas. Per consentire l’intervento è stata chiusa la condotta principale e, per questo’, il gas non era utilizzabile in diverse zone della città.

La situazione è tornata in sicurezza nella tarda mattinata e il servizio di distribuzione è stato ripristinato.