Sanremo: scooter e moto parcheggiate rovinano la pavimentazione storica di piazza Muccioli (Foto)

Siamo certi di attirarci le ire dei molti, forse troppi, motociclisti che parcheggiano ovunque e senza ritegno il proprio scooter nel centro di Sanremo. Ma almeno in questo caso, abbiamo voluto documentare cosa accade in piazza Muccioli.

Auto e moto vengono parcheggiate in tutta la città ‘ad minchiam’ come direbbe il grande Franco Scoglio e, in molti casi anche in zone pericolose oltre che vietate (come accade ad esempio sul porto o nelle zone attigue alla ‘movida’).

Il problema di piazza Muccioli è ancora diverso, visto che per sopperire all’assenza di posti in piazza Eroi (dove è in corso il lavoro di costruzione del nuovo parcheggio) è stato steso un apposito manto a protezione della storica pavimentazione. E, invece, cosa accade? Oltre alle moto parcheggiate regolarmente sono decine e decine che vengono sistemate sui ciottoli e le ‘ciappe’ storiche, ovviamente rovinandole. In più alcuni riescono anche a bloccare le vie di uscita a chi, invece, parcheggia regolarmente.

In molti diranno che posti non se ne trovano e che è impossibile scovare un ‘buco’ regolare dove lasciare il proprio mezzo ma, come per le auto, questa non può e non dovrebbe essere una giustificazione valida. Senza dimenticare che di controlli non se ne vedono, non solo in piazza Muccioli e, men che meno, vengono elevate sanzioni.

Una situazione, quella del parcheggio selvaggio che, purtroppo, non è solo di piazza Muccioli e che da anni non viene mai risolta.