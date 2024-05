Gli studenti del Cassini riscoprono la capacità di meravigliarsi delle piccole cose e il rispetto della natura in Valle Argentina

'Bonnie. La volpe che viaggiava nel tempo' è in tutto e per tutto un’ ode d’ amore, di legami, di radici, di piccole cose che rendono grande e importante il vivere di ogni giorno, di valori semplici solo in apparenza ma in realtà autentici e saldi.

Alberto è un uomo figlio di quelle stesse montagne che racconta, senza dubbio: non solo perché le conosce da tutta la vita, non solo perché vi è cresciuto e ne porta iscritto dentro ogni singolo cambio di luce e di odore di vento, ma soprattutto perché le sa decifrare nella stratificazione di significati. Perché le vede.

Erica Balduzzi presenta con queste parole il racconto fantasy dolcissimo e intenso, in bilico tra fantasia e quotidiano, tra sogno e realtà ambientato nella Valle Argentina, nel paese di Realdo. Stamane nell’ Aula Magna del Liceo Cassini a Villa Magnolie a Sanremo si è svolto l’incontro con Alberto Marino in collaborazione con il Dipartimento di lettere del Liceo Cassini in particolare con le prof.sse Francesca Rotta Gentile, Bruna Garibaldi, Vittoria Garzillo e la prof.ssa Antonella Romagnoli. Sono state coinvolte le classi 1a F, 1a G e 2a V, i cui allievi sono stati grandi protagonisti intervenendo al dibattito con l’ autore con domande, acute riflessioni, reading, persino illustrazioni dedicate al racconto fantasy e alla volpe Bonnie dimostrando una grande attenzione e partecipazione.

Non sono mancati momenti di commozione per le parole cariche di magia, intensità e poesia che i ragazzi hanno saputo far emergere durante il racconto di questa bella storia che Alberto Marino ha scelto di scrivere. E’ stata inoltre una preziosa occasione di conoscenza del meraviglioso entroterra ligure e in particolare della Valle Argentina.

Alberto e sua moglie Monica hanno infine proposto ai ragazzi passeggiate letterarie in Valle Argentina, riscuotendo molto interesse da parte degli studenti che sperano di poter partecipare per conoscere più da vicino la montagna dei paesi arroccati liguri e dei boschi ombrosi delle volpi, dei ghiri, dei lupi descritti nel libro e poter riscoprire il rispetto della natura circostante e la capacità di tornare a meravigliarsi delle piccole cose.