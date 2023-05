Sanremo: a Portosole una targa dei 'Consoli del Mare' per ricordare Achille Pennellatore (Foto e Video)

Sotto una pioggerellina che, come tanti sanremesi avrebbe definito la classica ‘Babagina’, Achille Pennellatore è stato ricordato questa mattina a Portosole, sua ‘casa’ per tanti anni.

Una targa è stata affissa sulla torretta che funge da capitaneria nell’approdo turistico matuziano, grazie alla intraprendenza dei Consoli del Mare. Una cerimonia semplice ma significativa, introdotta dall’Ammiraglio Giuseppe Bonelli e che ha visto la partecipazione dell’Assessore Sara Tonegutti, di Gustavo Ottolenghi e, ovviamente, della moglie e dei figli di Achille.

Commosso il discorso, affidato ad un collega storico di Achille, Nazzareno Palombo, che ha ricordato l’amico oltre che al compagno di lavoro per tanti anni a Portosole. La targa, semplice ma che interpreta quanto Achille per tanti anni ha fatto per i diportisti con le previsioni, recita “Che ha sempre annunciato il bello e il cattivo tempo alla città”.

Nel discorso di Nazzareno Palombo anche il ricordo di quando, nel 1997, Achille aveva previsto l’acquazzone che colpì il Principato di Monaco in occasione del Gran Premio di Formula 1. In quell’occasione Michael Schumacher e la Ferrari ascoltarono i suoi consigli e, montando le gomme da pioggia in partenza quando di precipitazioni non ce ne erano, hanno poi vinto, visto che gli avversari avevano scelto le gomme da asciutto.

Una mattinata dedicata ad Achille, che ha visto poi i tanti partecipanti, allontanarsi sotto l’ombrello, pensando ad Achille e alle sue previsioni.