Earth Day, Natura Intemelia Aps si presenta: evento a Ventimiglia (Foto)

Visite guidate, musica, poesia e contest fotografico. Sono solo alcune delle attività che verranno proposte il 20 aprile dalle 16 nell'area Campasso a Ventimiglia in occasione della presentazione ufficiale di Natura Intemelia Aps, un gruppo formato da volontari che da anni si impegnano per la valorizzazione, la promozione e la tutela dell'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia e che ora desiderano impegnarsi in un'azione più vasta di tutela del territorio e di educazione ambientale.

L'evento verrà organizzato in occasione dell'Earth Day. "Pochi giorni prima dell'Earth Day presenteremo la neonata associazione Natura Intemelia APS e per l'occasione ci saranno molte attività" - fanno sapere gli organizzatori - "Abbiamo scelto questa data proprio perché vogliamo dare un segnale di rinascita, di un nuovo modo di vivere, vedere e valorizzare l'ambiente naturale del nostro territorio, ricchissimo e allo stesso tempo così sconosciuto. Una missione che non vogliamo portarla avanti da soli. Tutti dobbiamo collaborare per ricostituire quell'equilibrio tra noi e la natura che ormai da tempo si è incrinato".

Tutela del territorio ed educazione ambientale facendo rete con le amministrazioni locali è, infatti, lo scopo principale della nuova associazione del territorio: Natura Intemelia APS. "Con una festa getteremo il seme di una rete di persone che si spera porti una ventata di cambiamento al nostro territorio" - sottolineano gli organizzatori.