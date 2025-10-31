Montalto Carpasio: dopo quasi tre anni riaperta ufficialmente la strada che porta al 'Poggio dei Marò' (Foto e Video)

Taglio del nastro, questa mattina alla presenza del sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, degli altri sindaci della Valle Argentina e del vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, per i lavori che hanno visto la riapertura della strada del ‘Poggio dei Marò’, che era stata chiusa il 1° gennaio del 2023 a causa di una frana. I lavori hanno migliorato la viabilità di accesso, incrementando la sicurezza e riducendo il rischio di caduta massi, a beneficio dei residenti e delle imprese della zona.

Un intervento che è stato realizzato grazie ai fondi reperiti dal Comune e della Regione, attraverso i fondi del Psr. La strada è stata messa in sicurezza con l’installazione di reti e di un muraglione per evitare nuove frane. I lavori sono costati circa 400mila euro di cui 360mila dalla Regione e 40mila di cofinanziamento. La frana ha creato non pochi problemi a residenti e ad alcune attività economiche. “Ringrazio la Regione – ha detto il sindaco Mariano Bianchi – per averci aiutato con i finanziamenti Psr, ai quali ha lavorato lo staff del Comune”.

Fondamentale l’aiuto della Regione per il lavoro svolto: “Sembrava quasi impossibile riuscire a recuperare questa strada – ha detto il vice Presidente, Alessandro Piana – e, invece, grazie alle maestranze del comune nell’intercettare i fondi dedicati, siamo riusciti ad inaugurare quest’opera importantissima per il territorio”.