 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 11:22

Montalto Carpasio: dopo quasi tre anni riaperta ufficialmente la strada che porta al 'Poggio dei Marò' (Foto e Video)

Questa mattina la cerimonia che ha anche ricordato la frana del 1° gennaio 2023

Taglio del nastro, questa mattina alla presenza del sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, degli altri sindaci della Valle Argentina e del vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, per i lavori che hanno visto la riapertura della strada del ‘Poggio dei Marò’, che era stata chiusa il 1° gennaio del 2023 a causa di una frana. I lavori hanno migliorato la viabilità di accesso, incrementando la sicurezza e riducendo il rischio di caduta massi, a beneficio dei residenti e delle imprese della zona.

Un intervento che è stato realizzato grazie ai fondi reperiti dal Comune e della Regione, attraverso i fondi del Psr. La strada è stata messa in sicurezza con l’installazione di reti e di un muraglione per evitare nuove frane. I lavori sono costati circa 400mila euro di cui 360mila dalla Regione e 40mila di cofinanziamento. La frana ha creato non pochi problemi a residenti e ad alcune attività economiche. “Ringrazio la Regione – ha detto il sindaco Mariano Bianchi per averci aiutato con i finanziamenti Psr, ai quali ha lavorato lo staff del Comune”.

Fondamentale l’aiuto della Regione per il lavoro svolto: “Sembrava quasi impossibile riuscire a recuperare questa strada – ha detto il vice Presidente, Alessandro Pianae, invece, grazie alle maestranze del comune nell’intercettare i fondi dedicati, siamo riusciti ad inaugurare quest’opera importantissima per il territorio”.

News collegate:
 Frana tra Montalto e Badalucco: oggi il sopralluogo con il geologo, ci vorrà tempo per rimuovere i detriti (Foto e Video) - 02-01-23 10:45
 Chiusa per frana una deviazione della strada provinciale 548 tra i comuni di Montalto e Badalucco (Foto e Video) - 01-01-23 19:58

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium