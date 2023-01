Chiusa per frana una deviazione della strada provinciale 548 nel comune di Montalto

Ore di lavoro per la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria, che sta monitorando la situazione a seguito della frana caduta intorno alle 12 su una diramazione della provinciale 548, nel comune di Montalto, in provincia di Imperia. La strada conduce ad un gruppo di abitazioni e ad un agriturismo, nel territorio del comune di Badalucco. Al momento risultano parzialmente isolate tre persone, che però possono raggiungere in pochi minuti a piedi altre strade carrabili. Per domani mattina è previsto un sopralluogo tecnico per stabilire come liberare la carreggiata. “La sala operativa ha preso tutti i contatti necessari per monitorare la vicenda - dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – La situazione è in evoluzione ma sotto controllo”.