Halloween 2025, la provincia di Imperia si trasforma: da Triora alle coste, una notte di magia e mistero

Halloween, oggi sinonimo di zucche intagliate, costumi spaventosi e ‘dolcetto o scherzetto’, nasce da una tradizione molto più profonda e antica. Le sue radici affondano nella festa celtica di Samhain, celebrata oltre duemila anni fa per segnare la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno. Era un momento di passaggio, in cui si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse, permettendo agli spiriti di tornare sulla terra. Per proteggersi, le comunità accendevano fuochi sacri, indossavano maschere e offrivano cibo agli spiriti erranti.

Oggi, tra zucche, travestimenti e ‘dolcetto o scherzetto’, la notte del 31 ottobre è diventata un appuntamento irrinunciabile anche in Italia. E in provincia di Imperia, Halloween è molto più di una festa: è un viaggio tra storia, folklore e creatività. Qui, il richiamo alla stregoneria, ai racconti di fantasmi e ai riti di passaggio non è solo decorativo: è parte viva della memoria collettiva. Triora, con la sua storia di processi alle streghe, ne è l’emblema. Nel paese delle 'Streghe' Halloween non è solo una festa importata, ma un richiamo ancestrale che affonda le radici nella storia. E anche quest’anno, il 31 ottobre e il 1° novembre, il paese dell’Alta Valle Argentina si prepara a vivere due giorni di incanto e memoria, tra mercatini esoterici, spettacoli itineranti, danze verticali sui muri di pietra e conferenze che intrecciano storia, magia e spiritualità. Qui, dove le streghe furono processate e la leggenda si è fatta identità, Halloween è un’esperienza immersiva che coinvolge ogni vicolo, ogni pietra, ogni sguardo (leggere l'intero programma a questo link).

Ma la notte più stregata dell’anno non si ferma a Triora. In tutta la provincia di Imperia, Halloween 2025 si annuncia come un grande palcoscenico diffuso, dove ogni cittadina mette in scena la propria visione del mistero.

Sanremo incantata: magie, pozioni e fuoco nella Pigna

A Sanremo, il giorno più ‘pauroso’ dell’anno si veste di magia e coinvolgimento, trasformando il cuore antico della città in un palcoscenico diffuso per famiglie, bambini e curiosi. Il quartiere della Pigna, con i suoi vicoli stretti e le piazzette nascoste, diventa il teatro di un percorso interattivo pensato per i più piccoli ma capace di affascinare anche gli adulti. L’evento, che prende il via alle 16.00 da Piazza Cassini, è molto più di una semplice festa: è un viaggio narrativo e creativo che si snoda tra letture animate, laboratori di pozioni, spettacoli di bolle e danze incantate. Ogni bambino riceve una piccola ampolla magica, simbolo di un potere da inventare, da custodire, da condividere. Il laboratorio creativo, curato con attenzione scenografica e pedagogica, invita i partecipanti a immaginare formule segrete, a mescolare ingredienti fantastici, a dare forma a incantesimi che parlano di sogni e desideri. Intorno, la musica accompagna il ritmo della festa, mentre animatori e performer coinvolgono il pubblico in balli, giochi e piccoli rituali collettivi. Il gran finale, previsto al termine del percorso, è affidato a uno spettacolo di fuoco che illumina la Pigna con bagliori e coreografie suggestive, chiudendo la giornata con un momento di stupore condiviso. Sanremo, con questa proposta, non si limita a celebrare Halloween: lo reinventa, lo adatta al suo tessuto urbano e culturale, lo trasforma in un’occasione di incontro e di narrazione.

Imperia in festa: tra misteri, giochi e musica live

A Imperia, Halloween si declina in una molteplicità di esperienze che coinvolgono bambini, famiglie, appassionati di musica e amanti del mistero, trasformando la città in un crocevia di atmosfere e linguaggi. Il pomeriggio si apre con la festa nelle vie del centro di Porto Maurizio, dove il Civ di via Cascione propone animazione, maschere e giochi per i più piccoli, in un clima di festa diffusa che invita alla partecipazione spontanea. Poco distante, Villa Grock – la celebre Villa delle Meraviglie – diventa il fulcro di un Halloween surreale e teatrale: dalle 16 in poi, truccabimbi, caccia al tesoro e una visita esoterica guidata tra le stanze eccentriche della dimora del clown Grock offrono un’esperienza immersiva tra risate e misteri.

Ma Imperia non si ferma qui. All’Expo Salso, dalle 15.30, prende vita ‘Happy Halloween’, una festa pensata per tutte le età: si comincia con attività ludiche per bambini e si prosegue fino a notte fonda con musica dal vivo e DJ set. Alle 22.00 sale sul palco Kikko della Combricola del Blasco, con un concerto che promette energia e coinvolgimento, seguito da DJ Alex Guesta che accompagnerà il pubblico fino all’una di notte. Un programma che unisce il gioco e la magia del pomeriggio con il ritmo e la socialità della notte, rendendo Imperia uno dei poli più vivaci e articolati della festa in tutta la provincia.

Vallecrosia: una notte di spettacoli e comunità

A Vallecrosia, Halloween si fa grande evento urbano, capace di coinvolgere l’intero centro storico in una festa che unisce spettacolo, musica e solidarietà. Dalle 18.00 all’una di notte, le vie della città alta si trasformano in un palcoscenico diffuso grazie all’organizzazione del CIV ‘Vallecrosia al Centro’, che ha messo in campo oltre cinquanta artisti tra performer, musicisti, DJ, animatori e tecnici. L’atmosfera è quella di un festival: aree food & beverage, impianti scenici, giochi di luce e suoni che si rincorrono tra i vicoli, creando un’esperienza immersiva per tutte le età. Il biglietto d’ingresso, simbolico e gratuito per i bambini sotto i 12 anni, contribuisce a sostenere un evento che è anche occasione di incontro e valorizzazione del territorio.

Bordighera: doppia festa tra piazze e corso

A Bordighera, Halloween si sdoppia in due appuntamenti complementari che animano il pomeriggio e coinvolgono bambini, famiglie e passanti. In piazza Padre Giacomo Viale, dalle 16.30, prende vita una festa ‘da brivido’ pensata per i più piccoli: laboratori creativi per costruire maschere spaventose, truccabimbi horror, giochi tematici come la caccia al dolcetto e la pesca delle zucche, e una baby dance per ballare tutti insieme. L’atmosfera è giocosa e colorata, con animatori pronti a coinvolgere anche i più timidi. Contemporaneamente, in Corso Italia, si svolge una parata di maschere itineranti, una sfilata dedicata ai bambini e un DJ set che accompagna la festa fino a sera.

Ospedaletti: il borgo si trasforma in un villaggio incantato

Ospedaletti propone un Halloween articolato e scenografico, con un programma che abbraccia tutto il centro cittadino e coinvolge commercianti, associazioni e cittadini. Dalle 16.30 alle 20.30, le vie del paese si popolano di animazioni itineranti, allestimenti tematici e proposte gastronomiche. In via XX Settembre, il Mercatino Mostruoso Artigianale offre creazioni handmade a tema horror e fantasy, mentre in piazza Sant’Erasmo il Descu Spiaretè prepara una Merenda da brividi per grandi e piccini. Il portico del Comune si trasforma nel Municipio stregato, con scenografie e sorprese pensate per stupire e divertire. I locali aderenti propongono menù a tema e dolcetti per i bambini, contribuendo a creare un’atmosfera diffusa e coinvolgente.

San Lorenzo al Mare: teatro, costumi e mistero nel borgo sul mare

A San Lorenzo al Mare, Halloween si trasforma in un’esperienza teatrale e comunitaria che coinvolge il borgo in un’atmosfera sospesa tra gioco, narrazione e suggestione. Il pomeriggio prende il via alle 17.00 con una festa dedicata ai bambini e alle famiglie, dove la premiazione dei costumi più originali diventa un momento di condivisione e allegria. La piazza si anima di colori, travestimenti e risate, mentre una merenda collettiva offre un’occasione conviviale per ritrovarsi e vivere insieme l’attesa della notte. Ma è con il Paura Tour che San Lorenzo al Mare rivela il suo volto più affascinante e misterioso. Il Teatro dell’Albero, realtà culturale radicata nel territorio, guida i partecipanti in uno spettacolo itinerante che si snoda tra le vie del borgo, trasformando scorci e angoli nascosti in tappe di un racconto fatto di ombre, personaggi enigmatici e atmosfere gotiche. Gli attori, con costumi curati e interpretazioni coinvolgenti, conducono il pubblico in un viaggio narrativo che mescola storia locale, invenzione scenica e suggestioni visive, rendendo ogni passo un’esperienza immersiva.

Cervo: giochi e incanto tra le pietre del castello

Nel borgo di Cervo, dove il tempo sembra rallentare tra le scalinate di pietra e le terrazze affacciate sul mare, Halloween prende forma in modo delicato e suggestivo. Alle 16.45, in piazza Santa Caterina, prende vita Halloween al castello, un pomeriggio pensato per i bambini, ma capace di coinvolgere anche gli adulti con la sua atmosfera fiabesca e raccolta. La piazza, incorniciata dalle antiche mura e dal profilo elegante della chiesa dei Corallini, si trasforma in un piccolo regno del gioco, dove ogni angolo diventa spazio di scoperta e divertimento.

I giochi proposti sono semplici, creativi, pensati per stimolare la fantasia e la socialità: percorsi a tema, piccole sfide, momenti di animazione che invitano i più piccoli a muoversi, ridere, inventare. I genitori assistono, partecipano, si ritrovano in un clima di festa che sa di comunità e bellezza condivisa.

Diano Castello: spettacoli, teatro e musica in un borgo che incanta

A Diano Castello, Halloween è un’esperienza completa e coinvolgente che unisce spettacolo, teatro, musica e gastronomia in un programma ricchissimo e articolato. Dalle 17.30, il Villaggio di Halloween prende vita in piazza Monsignor Massone e via Borgo, con scenografie, animazioni e proposte per tutte le età. Street food e musica live accompagnano la serata lungo le vie del borgo, mentre in piazza Giudice, dalle 22.00, il Millennials Night Show propone DJ set e intrattenimento pensato per i più giovani. Una navetta gratuita collega il parcheggio delle Quattro Strade al centro storico, facilitando l’accesso e incentivando la partecipazione.

Ma il cuore più profondo della festa è Anime nelle Tenebre, una performance teatrale in due atti che si svolge alle 18.30 nella Lona Comunale sotto il Convento delle Clarisse. Gli attori del Teatro Gotico — Giovanna Amoroso, Silvano Laureri e Francesca Servetti — guidano il pubblico in un viaggio tra ombre e suggestioni, accompagnati dalle musiche originali di Daniele Oliveri e dal trucco scenico di Janet Bruzzone. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con offerta libera.

Dolceacqua: tra pietra, mito e memoria

A Dolceacqua, Halloween non è solo una festa: è un viaggio nel tempo, un rito collettivo che si snoda tra i vicoli medievali, le pietre antiche e le leggende che abitano il borgo dei Doria. Alle 22.00 prende il via il Ghost Tour – Speciale Halloween, un’esperienza notturna guidata dagli storyteller Brigida, Désirée e Giovanni, che accompagnano i partecipanti in un percorso narrativo immersivo, dove storia e immaginazione si fondono in un racconto corale.

Il tour parte dal Ponte Vecchio, simbolo del paese e soglia ideale tra il visibile e l’invisibile. Da lì, il gruppo si inoltra nel cuore del borgo, tra archi, scalinate e passaggi segreti, alla scoperta di miti pagani, processi alle streghe, racconti di fantasmi e frammenti di alchimia. Ogni tappa è una scena, ogni angolo una rivelazione. La narrazione è teatrale e coinvolgente, costruita con cura per evocare emozioni e suggestioni. Gli storyteller interpretano e incarnano i personaggi del passato, trasformando il tour in una vera e propria performance itinerante. Le luci soffuse, i suoni ambientali e la complicità del buio amplificano l’esperienza, rendendo ogni passo un incontro con l’ignoto.

Gli altri Borghi in festa

A Civezza, alle 15.30, la piazza Carducci si riempie di voci e risate, giochi e una merenda condivisa che diventa occasione di incontro tra generazioni. A Borgomaro, alle 18.00, via Paolo Merano si trasforma in un piccolo villaggio del mistero: decorazioni, musica e convivialità scandiscono una serata pensata per stare insieme, dove ogni angolo diventa spazio di festa. Infine, a Costarainera, la notte si fa più intensa. Alle 20.30, nel centro storico, l’associazione Quelli del Geco dà vita a una festa che mescola tradizione e creatività. Tra vicoli illuminati, musica e animazioni, il borgo si trasforma in un luogo sospeso, dove Halloween diventa occasione per riscoprire il territorio, la sua energia e il suo spirito comunitario.