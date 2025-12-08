Beyblade X protagonista a Vallecrosia: gli X-Treme Hornets organizzano un Open Day gratuito per grandi e piccoli

Dopo il successo del loro primo torneo ufficiale, gli X-Treme Hornets, primo club di Beyblade X del ponente ligure, tornano protagonisti con una giornata all’insegna del divertimento e del gioco libero. Sabato prossimo, in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e il suo Ufficio Turismo, il club parteciperà con un Open Day gratuito all’evento natalizio “Incantevole Natale”, organizzato proprio dall’amministrazione comunale.

Dalle 11 alle 18, presso la pista di pattinaggio di Vallecrosia, bambini, ragazzi e famiglie potranno avvicinarsi al mondo di Beyblade X, scoprendo le regole del gioco, provando le arene ufficiali, lanciando liberamente insieme e ricevendo consigli dai giocatori più esperti. Durante la giornata sarà inoltre possibile conoscere da vicino l’attività di IBNA – Italian Beyblade National Association, l’organismo che gestisce il circuito competitivo nazionale.

L’iniziativa si inserisce in un contesto già ricco di attrazioni: luci, mercatini natalizi e numerose attività per i più piccoli renderanno l’intera giornata un’occasione di svago e divertimento per tutta la famiglia. Non si tratta però solo di gioco fine a se stesso. Le attività targate IBNA proseguiranno per tutto il 2026, con l’organizzazione di tornei a premi e gare classificate, pensati per tutti coloro che desiderano entrare nel circuito competitivo e migliorare la propria classifica personale e nazionale.

Attualmente, in tutta la regione, i club attivi sono soltanto due: uno a Genova e proprio gli X-Treme Hornets sul ponente. Un motivo di orgoglio per Vallecrosia, che sta ospitando sempre più spesso le attività del club e che, insieme al suo Comune, sta dimostrando grande attenzione e disponibilità verso questa nuova realtà sportiva e ludica. L’invito è aperto a tutti: curiosi, appassionati e famiglie sono pronti a scoprire da vicino quello che è ormai considerato il gioco del momento.