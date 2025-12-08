Sanremo: Bagna Cauda – La serata del 12 dicembre vola verso il tutto esaurito al Villaggio dei Fiori. Prenotazioni entro mercoledì 10.

Prosegue a Sanremo la rassegna gastronomica del Villaggio dei Fiori, che ancora una volta unisce buona cucina e cultura del territorio. Il menù, firmato dagli chef della struttura, Flavio Ottonello e Sergio Sartor, sarà arricchito dallo storytelling del giornalista enogastronomico Claudio Porchia, pronto a guidare gli ospiti tra aneddoti, curiosità e pillole di tradizione culinaria.

Dopo il grande successo della serata dedicata alla cucina valtellinese, realizzata in collaborazione con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO), l’appuntamento del 12 dicembre ripropone uno dei piatti più amati e iconici del Piemonte: la Bagna Cauda.

La replica è stata organizzata per rispondere alle numerose richieste di chi non era riuscito a trovare posto nella prima data, che aveva registrato ben 100 partecipanti.

Il menù della serata partirà dalla Bagna Cauda nella sua versione più autentica, accompagnata da un ricco assortimento di verdure di stagione. Si proseguirà con la Pasta Reale in brodo, comfort food della tradizione piemontese perfetto per il periodo, per poi concludere con il classico Bunet, dolce simbolo del Nord-Ovest, morbido e avvolgente.

Una cena genuina, pensata per chi ama la tradizione, la convivialità e il calore della tavola.

Costo della serata: 35 € a persona (bevande escluse).

Le prossime date della rassegna

Venerdì 23 gennaio – Serata del Riso

Un percorso interamente dedicato al Carnaroli Selezione Isos, eccellenza della risicoltura italiana. Dall’antipasto al dessert, il riso sarà protagonista in un itinerario creativo che ne mette in luce versatilità e pregio.

Il costo per partecipare alla serata è di 35 euro a persona, bevande escluse.

Il ristorante è aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215

Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo

Mail: info@villaggiodeifiori.it – Sito: www.villaggiodeifiori.it