Camporosso celebra arte e sapori: arriva 'Arte & Gusto' 2025, evento promosso da CNA Imperia e Comune

A Camporosso, il 7 e 8 dicembre 2025, presso il Centro Polivalente “Giovanni Falcone” (Corso Vittorio Emanuele 236), si svolgerà ARTE e GUSTO 2025, iniziativa promossa dalla Città di Camporosso e da CNA Imperia, l’associazione da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze artigiane, artistiche ed enogastronomiche.

L’evento, aperto al pubblico dalle ore 10 di domenica 7 dicembre alle ore 20 di lunedì 8 dicembre, propone un ricco programma fatto di incontri, degustazioni, tavole rotonde, presentazioni, dimostrazioni dal vivo e un grande Mercatino degli Artigiani, cuore pulsante della manifestazione.

Il Mercatino degli Artigiani

All’interno del Centro Polivalente sarà allestito un percorso espositivo dedicato alle produzioni manuali, artistiche e agroalimentari del Ponente ligure.

Il pubblico potrà visitarlo dalle ore 10 alle ore 20 in entrambe le giornate, incontrando artigiani, artisti e creativi e scoprendo da vicino tecniche, materiali, storie e prodotti unici.

I settori rappresentati includono:

lavorazioni in legno e oggettistica decorativa

illustrazione, arti visive e editoria indipendente

creazioni in materiali naturali

lavorazioni tessili e accessori

fotografia artistica

body art, grafica e design

produzioni agroalimentari artigianali del territorio

Il mercatino rappresenta un’occasione concreta per sostenere l’economia locale, conoscere nuove realtà e acquistare manufatti originali, spesso realizzati a mano e in tiratura limitata.

Obiettivi dell’iniziativa

ARTE e GUSTO nasce per:

valorizzare il lavoro degli artigiani del territorio;

promuovere la cultura materiale e le competenze tradizionali;

favorire l’incontro tra pubblico, operatori e comunità creative;

contribuire allo sviluppo turistico e culturale del Ponente ligure nel periodo natalizio.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio che unisce arte, gusto, creatività e innovazione, offrendo al pubblico momenti di dialogo, formazione e coinvolgimento diretto.

PROGRAMMA UFFICIALE

Domenica 7 dicembre

Ore 10.00 – Apertura cancelli

Saluti istituzionali

Ore 10.45 – Talk dimostrativo con Emanuela Polidori

“Essenza Rurale: dalla Pianta al Foglio”

Ore 11.30 – Show cooking con degustazione

a cura di Silvia Ciuffardi e Luciana Rondelli

“I sapori delle festività e la cucina naturale”

Ore 12.30 – Degustazione guidata

a cura del divulgatore enogastronomico Steve Seedery

“I vini della Val Nervia”

Ore 14.30 – Presentazione del Maestro Pasticcere Luca Brancato

Il nuovo grande lievitato “PanFiore”

Abbinamento enologico a cura di Seedery

Ore 15.00 – Intervento di Stefano Urso, Presidente ACEB

Ore 15.30 – Proiezione del film-documentario

“Voci dall’Entroterra” di Simone Caridi

Ore 16.30 – Tavola rotonda

“Nuove tecnologie, creatività e artigianato”

Interventi di Angelo Licata, Davide Bigazzi, Simone Caridi, Antonino Russo

Moderatore: Graziano Poretti, Presidente CNA Imperia

Ore 18.00 – Degustazione guidata

“I vini della Provincia di Imperia”

Lunedì 8 dicembre

Ore 10.00 – Apertura

Ore 11.00 – Incontro con Luana Ambrosino

Presentazione del volume

“Il Libro completo della Magia Verde”

Ore 15.00 – Talk con degustazione

Maestro Pasticcere e Gelatiere Alessandro Racca

“La produzione del gelato: tecnica e creatività”

Ore 15.45 – Tavola rotonda

a cura del Presidente CNA Imperia Graziano Poretti

“Arti-Turismo: un nuovo modello per lo sviluppo locale”

Ore 16.30 – Incontro

“Il ruolo delle Pro Loco nella valorizzazione del territorio”

Ore 18.00 – Conferenza di Chiara Mazzocchi

con proiezione di videoarte

“Il potere dell’atto creativo”

Ore 20.00 – Chiusura dell’iniziativa

ANTEPRIMA CNA IMPERIA – DICHIARAZIONE DI LUCIANO VAZZANO

Arti-Bottega, Arti-Baratto e il nuovo paradigma dell’Arti-Turismo

«Con grande orgoglio presentiamo in anteprima, proprio qui ad ARTE e GUSTO 2025, i concetti di Arti-Bottega e Arti-Baratto, due pilastri del nuovo modello di Arti-Turismo che CNA sta promuovendo a livello nazionale e che abbiamo recentemente illustrato al TTG di Rimini.

Arti-Bottega rappresenta il ritorno alla centralità dell’artigiano come custode di saperi, tecniche e identità locali. È la bottega intesa non più solo come luogo di produzione, ma come spazio di relazione: un ambiente aperto dove il visitatore può osservare, comprendere e partecipare ai processi creativi. Qui l’artigianato diventa esperienza viva, incontro umano, trasmissione culturale. È un modo per riportare il valore del “fatto a mano” al centro dell’economia e della comunità.

Arti-Baratto è invece la naturale estensione di questa visione: un modello di scambio contemporaneo, basato sulla reciprocità e sulla collaborazione. Artigiani, imprese, cittadini e territori possono mettere in circolo competenze, servizi, prodotti, creatività. Non si tratta solo di barattare oggetti, ma di condividere valore, sostenibilità e legami sociali. È una nuova forma di economia circolare delle relazioni, che unisce etica, comunità e innovazione.

Questi due elementi convergono nel quadro più ampio dell’Arti-Turismo, un turismo che non si accontenta più della visita superficiale ma cerca autenticità, partecipazione e identità. L’Arti-Turismo porta il pubblico dentro il tessuto produttivo dei territori, trasformando un viaggio in un’esperienza di conoscenza: il turista diventa ospite, la bottega diventa laboratorio culturale, il territorio diventa narrazione. Con questo modello, CNA vuole rafforzare il ruolo dell’artigianato come leva di sviluppo locale, culturale ed economico, soprattutto in aree ricche di tradizioni e saperi come il Ponente ligure.

Presentare Arti-Bottega, Arti-Baratto e Arti-Turismo a Camporosso, in una manifestazione che celebra l’arte, il gusto e la creatività, significa mettere in dialogo passato e futuro, mestieri antichi e nuove visioni, comunità locali e pubblico nazionale. È un invito a riscoprire il territorio attraverso le mani, le storie e le passioni di chi lo abita e lo custodisce ogni giorno.»

— Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia

Informazioni utili