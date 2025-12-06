Sanremo: accensione dell’albero di Natale oggi in piazza Borea d’Olmo

Manca sempre meno all'accensione dell'albero di Natale in Piazza Borea d'Olmo e delle luminarie. L’avvio è previsto intorno alle 18, quando la piazza si trasformerà in uno spazio suggestivo e ricco di atmosfera dedicato a grandi e piccini. L’amministrazione comunale sottolinea l’impegno dell’ufficio turismo e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, invitando cittadini e visitatori a partecipare alle numerose proposte del periodo festivo.

Il programma del pomeriggio inizia alle 16.30 con l’intrattenimento musicale di Gianni Rossi, che accompagnerà il pubblico fino al concerto “Gospel Times” delle ore 17. Le sonorità del gospel prepareranno l’atmosfera in attesa del momento più atteso della giornata: lo spettacolo luminoso che culminerà con l’illuminazione della piazza, l’accensione dell’albero e delle luminarie, prevista per le 18 circa.

La festa proseguirà poi alle 18.30 con la parata luminosa itinerante “Le Meduse”, che porterà nelle vie del centro figure brillanti e scenografie dal fascino onirico, regalando un ulteriore tocco di magia al pomeriggio natalizio.