Como e Sanremo unite dal gusto: un ponte di sapori tra il lago, le Alpi e la Riviera dei fiori (Foto)

Serata da tutto esaurito al Villaggio dei Fiori di Sanremo per un appuntamento dedicato alla cucina di montagna, firmato dallo chef Massimiliano del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO) insieme agli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor. Un evento, inserito nella rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare”, che ha saputo unire gusto, racconto e tradizione, accompagnato dagli interventi del giornalista e divulgatore enogastronomico Claudio Porchia, guida appassionata in un viaggio attraverso la Valtellina più autentica, fatta di curiosità, aneddoti e identità gastronomica.

La Valtellina è una valle che parla di storia, fatica e meraviglia. Terra modellata dall’ingegno umano, dove i ripidi pendii sono stati domati costruendo chilometri di muretti a secco. Non sorprende, dunque, che questa valle alpina abbia molto più in comune con la Liguria di quanto si immagini: entrambe nate da un rapporto intenso, talvolta duro, tra l’uomo e la montagna. Da questo legame prende forma una cucina sincera e vigorosa, capace di raccontare, a ogni assaggio, la vita di chi l’ha plasmata.

Durante la serata il pubblico ha scoperto che il grano saraceno, ingrediente principe di pizzoccheri, sciatt e polenta taragna, non è un cereale e non ha nulla a che vedere con i Saraceni; che dei pizzoccheri esistono infinite varianti, ognuna legata alle tradizioni familiari e ai prodotti locali; e che la polenta taragna deve il nome al taràgn, il bastone di legno con cui viene mescolata. Tre simboli — pizzoccheri, grano saraceno e taragna — uniti dalla stessa origine: la montagna, la fatica, l’ingegno.

Lo chef Massimiliano della Polenteria di Brunate (CO), Silvia Morano del Villaggio dei Fiori e Alessandro Aprea rappresentante del Gruppo Smart Family Hotel

La serata ha segnato l’avvio della collaborazione tra il Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO) e il Gruppo Alpi Mare Holidays, di cui il Villaggio dei Fiori fa parte: un percorso condiviso che porterà a nuove serate a tema con il contributo degli chef. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla cucina ligure e vedrà gli chef sanremesi impegnati nelle strutture comasche del Gruppo Smart Family Hotel. Alessandro Aprea, in rappresentanza del gruppo, ha espresso grande soddisfazione per l’accoglienza e per l’ottima riuscita dell’evento, invitando i presenti ai prossimi appuntamenti.

Il percorso gastronomico si è aperto con due antipasti iconici della tradizione valtellinese:

• Sciatt, fragranti frittelle di formaggio dal cuore filante

• Crocchette di taroz, specialità del ristorante La Polenteria di Brunate, preparate con patate, fagiolini e formaggio

A seguire, un primo piatto irrinunciabile: i pizzoccheri, proposti nella versione più fedele alla tradizione, con verze, patate, burro e una generosa quantità di formaggi Casera e Latteria, eccellenze casearie della valle.

Il secondo piatto ha celebrato i sapori intensi dell’alta quota: il Ganassino, guanciale cotto a bassa temperatura, morbido e aromatico, servito con l’immancabile polenta taragna, cremosa e avvolgente.

A chiudere la cena, un dolce dal carattere rustico e luminoso: torta di limone e polenta, perfetto suggello di un menu concepito per raccontare la montagna, i suoi pascoli, i suoi focolari e quella cucina che sa essere semplice e al tempo stesso profondamente identitaria.

Le prossime serate della rassegna

Venerdì 12 dicembre – Serata Bagna Cauda

Una cena dedicata alla tradizione piemontese più autentica: Bagna Cauda con verdure di stagione, Pasta Reale in brodo e Bunet, il grande classico del Nord-Ovest.

Costo: 35 € (bevande escluse)

Venerdì 23 gennaio – Serata del Riso

Protagonista assoluto il Carnaroli Selezione Isos, dall’antipasto al dessert, in un percorso che ne esalta versatilità e qualità.

Costo: 35 € (bevande escluse)

Il ristorante è aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215

Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo

Mail: info@villaggiodeifiori.it – Sito: www.villaggiodeifiori.it