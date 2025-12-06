Il Family Band Gospel Choir in concerto a Sanremo e Bordighera

Il Natale è il tempo della luce, della condivisione e delle emozioni che scaldano l’anima. Quest’anno, la magia delle feste si tinge dei colori del gospel con “Voices of Joy”, un concerto che unisce ritmo, energia e spiritualità in un’esperienza indimenticabile.

Il Family Band Gospel Choir, ensemble conosciuto per la sua straordinaria capacità di trasmettere gioia e coinvolgimento attraverso la musica, porterà sul palco un repertorio che intreccia brani natalizi e gospel contemporanei, in un’esplosione di voci, sorrisi e armonie che invitano a riscoprire il vero spirito del Natale: quello che nasce dal cuore e si condivide con gli altri.

“Il nostro non è solo un concerto”, spiega la direttrice Sonia Carioli, “ma un abbraccio musicale che unisce le persone e fa risuonare nel cuore la gioia.”

Il Family Band Gospel Choir inizierà il tour di Natale, che toccherà 8 località della Liguria, domenica 7 dicembre alle ore 17.00 in Piazza Borea D’Olmo a Sanremo e lunedì 8 dicembre alle ore 18.00 alla ex Chiesa Anglicana di Bordighera.

Il Family Band Gospel Choir fa parte dell’Italian Gospel Choir®, che riunisce cori gospel provenienti da tutto il territorio nazionale, ed essendo una “Nazionale”, rappresenta l’Italia nella musica Gospel e si esibisce in Italia e all'estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale. Il 5 luglio scorso infatti il Family Band Gospel Choir ha partecipato al grande concerto tenutosi al Castello Sforzesco a Milano con altri 250 coristi di tutta Italia.