Sanremo ospita due giorni di prevenzione oculistica con la Banca degli Occhi e il Lions Club

A Sanremo arriva il mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi per screening oculari, sabato 13 e domenica 14 la città di Sanremo ospiterà un’importante iniziativa sanitaria dedicata alla prevenzione della salute degli occhi. Davanti al Forte di Santa Tecla si fermerà il mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi, un’unità mobile dotata di apparecchiature all’avanguardia per effettuare screening oculistici gratuiti rivolti all’intera cittadinanza.

Due esperti medici del prestigioso Ospedale San Martino di Genova, il dott. Stefano Rapetti e la dottoressa Veronica Rivarone, specialisti in oftalmologia, saranno presenti per eseguire visite personalizzate con tecnologie di ultima generazione, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oculari. L’iniziativa è stata fortemente voluto dal presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino ed è frutto della collaborazione con la vice Governatore Nicoletta Nati, Presidente della Banca degli occhi di Genova, che si è sempre attivamente impegnata nell’organizzazione di questi eventi. Sarà il Lions Club Sanremo Host ad ospitare in questi giorni di prevenzione e solidarietà i medici volontari.

Questo servizio rappresenta un’opportunità unica per la comunità di accesso a controlli specialistici senza costi, evidenziando il valore della prevenzione e dell’impegno sociale nel campo della salute visiva.