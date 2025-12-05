Sanremo: "In montagna con gli sci", al Forte di Santa Tecla una mostra in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

In occasione delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dal 5 dicembre al 25 gennaio il Forte di Santa Tecla ospita la mostra “In Montagna con gli Sci”, un percorso espositivo che racconta la nascita e l’evoluzione del mito della “settimana bianca”, degli sport sulla neve e dell’immaginario legato alle località sciistiche nel Novecento.

L’esposizione presenta una selezione di pezzi unici, tra cui statuine, ceramiche e porcellane datate tra gli anni Trenta e Cinquanta, affiancate da manifesti e materiali pubblicitari dedicati alle principali destinazioni alpine. Un insieme che restituisce l’immaginario della montagna e degli sport invernali nel corso del Novecento.

Una sezione specifica è dedicata alla stazione sciistica di Monesi, nata negli anni Cinquanta per promuovere gli sport invernali in Liguria. Documenti e materiali originali ne raccontano lo sviluppo, la comunicazione turistica e il ruolo nel panorama sportivo e ricreativo regionale.

I materiali provengono dalle collezioni private di Bernardo Berio e Rosanna Damonte Berio. L’esposizione è a cura di Enzo Ferrari.

Orari di apertura

Giovedì, sabato e domenica: 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Venerdì: 9.00-13.00 / 15.00-18.00

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Biglietti

Intero: 5 euro

Ridotto (18–25 anni): 2 euro

Ingresso gratuito per under 18, per i casi previsti dal D.M. 507/1997 e per i possessori della Membership Card.

Informazioni: fortesantatecla.cultura.gov.it