"Bici in Riviera": entusiasmo e partecipazione per l’evento dedicato al cicloturismo

Grande partecipazione e forte entusiasmo hanno caratterizzato la giornata di mercoledì 3 dicembre 2025, dedicata all’evento “Bici in Riviera”, promosso da Confesercenti in collaborazione con Assoturismo ed Elevation Club. Una manifestazione intensa, divisa in due tappe, pensata per valorizzare il cicloturismo come strumento strategico di crescita per l’offerta turistica del territorio.

La mattinata si è aperta a Diano Marina, presso la Sala Consiliare, con la presentazione della nuova convenzione siglata da Confesercenti con Decathlon, leader mondiale nel settore delle attrezzature outdoor con 1817 negozi in 55 paesi. Il sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore Luca Spandre hanno portato i loro saluti istituzionali, sottolineando l’importanza di avere presente a Diano Marina un marchio internazionale come Decathlon grazie all’impegno dell’associazione di categoria. Entrambi hanno rimarcato il valore della sinergia tra pubblico e privato nel promuovere un modello turistico moderno e sostenibile.

“Il turista in bicicletta non cerca solo un posto letto, ma un servizio specializzato: dal deposito sicuro alla piccola officina, fino ai menu dedicati” ha dichiarato Leonardo Ceresi, presidente di Confesercenti Asshotel. “Le nostre nuove iniziative nascono per fornire alle imprese strumenti concreti – dalla formazione alla certificazione – per accogliere al meglio un target in rapida crescita”.

Nel pomeriggio l’evento si è spostato a Sanremo, al “Villaggio dei Fiori”, nella nuova sala meeting “Mario Catto”. Qui si sono alternati momenti di sport, cultura e intrattenimento. Molto apprezzata la proiezione in anteprima del video dedicato alla “Ciclovia Bicknell”, direttrice ciclo-pedonale che da Bordighera conduce fino a Tenda, valorizzando un patrimonio paesaggistico e storico di grande fascino.

Alla presenza del presidente provinciale di Assoturismo Confesercenti, Pierluigi Catto, è stata inaugurata la nuova Bike Room del Camping “Villaggio dei Fiori”, un servizio dedicato alla crescente clientela biker. A seguire, il TCS – Consorzio Turistico ha presentato in anteprima il nuovo team di guide turistiche professionali Bike di Elevation Club.

Numerosi amministratori locali e regionali hanno partecipato all’iniziativa, arricchendo la giornata con i loro interventi. Tra questi l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, l’assessore allo sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e il CEO di DMO Marco Benedetti.

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha sottolineato: “Le iniziative promosse col progetto ‘Bici in Riviera’ sono assolutamente in linea con quanto stiamo facendo a livello regionale per la promozione e lo sviluppo del cicloturismo in Liguria. È infatti in arrivo, da parte del Ministero del Turismo, un contributo complessivo di tre milioni di euro per il progetto cicloturistico ‘La Liguria degli anelli’: i lavori inizieranno nei primi mesi del 2026, con interventi che coinvolgeranno complessivamente 400 chilometri di strade bianche e provinciali; le strade saranno ammodernate e attrezzate con circa 20 stazioni di ricarica. In Provincia di Imperia avremo l’Anello dell’Alta Valle Argentina da Bordighera/Ventimiglia a Riva Ligure per 94 km di cui 55 su strada e i restanti su ciclabile tirrenica. Anche la ciclovia Bicknell è interessata per una decina di chilometri del suo percorso, tra Colle Langan e Molini di Triora”.

“Una presenza qualificata che conferma l’importanza dell’iniziativa di Confesercenti e la centralità del cicloturismo all’interno delle strategie territoriali di sviluppo” ha affermato Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti. Lo stesso Bonello ha aggiunto: “Nel 2026 rilanceremo il brand Elevation Club con la novità delle guide Bike riconosciute ed abilitate da Regione Liguria, rafforzando le iniziative del settore con nuove opportunità e altri eventi dedicati al ciclo-turismo, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche liguri e piemontesi”.

Confesercenti ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale di Diano Marina e il socio storico Villaggio dei Fiori di Sanremo per l’ospitalità, oltre alle autorità intervenute, ai relatori, agli operatori del settore e a tutti i partecipanti. L’associazione ha ribadito il proprio impegno nel promuovere il binomio “Bici & Turismo” come leva competitiva per il territorio provinciale, una visione che mette al centro la bicicletta come strumento di promozione, attrazione e sviluppo economico, capace di portare visitatori in Riviera durante tutto l’anno.