"Revolution 9: Le innovazioni dei Beatles" sbarca a Vallecrosia, guida all'ascolto a cura di Riccardo Sasso

"Revolution 9: Le innovazioni dei Beatles" sbarca a Vallecrosia. Domenica 14 dicembre Riccardo Sasso rinnova la sua guida all'ascolto sul quartetto di Liverpool e sulle innovazioni da loro apportate al concetto di rock moderno.

Il workshop andrà in scena alle Industrie Musicali e sarà preceduto da una mostra/art gallery guidata a cura del fumettista Larry Camarda e seguita da un concerto acustico/open jam con Giorgia Oliva alla voce.