"Revolution 9: Le innovazioni dei Beatles" sbarca a Vallecrosia, guida all'ascolto a cura di Riccardo Sasso

"Revolution 9: Le innovazioni dei Beatles" sbarca a Vallecrosia. Domenica 14 dicembre Riccardo Sasso rinnova la sua guida all'ascolto sul quartetto di Liverpool e sulle innovazioni da loro apportate al concetto di rock moderno.
Il workshop andrà in scena alle Industrie Musicali e sarà preceduto da una mostra/art gallery guidata a cura del fumettista Larry Camarda e seguita da un concerto acustico/open jam con Giorgia Oliva alla voce.
"Revolution 9" nasce per opera di Riccardo Sasso nel 2017 all'interno della programmazione del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. E' stata poi esportata in varie occasioni all'interno della provincia di Imperia, dal Museo della canzone di Erio Tripodi al Forte di Santa Tecla col patrocinio del Club per l'Unesco.