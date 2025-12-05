Sanremo celebra i 50 anni del Nobel a Montale: Villa Nobel ospita il “Premio Montale Fuori di Casa”

In occasione del 50esimo anniversario del premio Nobel per la Letteratura a Eugenio Montale, dal 10 all'11 dicembre il “Premio Montale Fuori di Casa” sarà ospite a Sanremo, nella prestigiosa Villa Nobel, all’interno della manifestazione "NOBEL DAYS 2025: un Tuffo nella Grande Cultura a Villa Nobel". Si tratta di tre giornate di profonda immersione nell’arte, nella storia e nel sapere (la manifestazione durerà sino al 12 dicembre) che celebrano lo spirito illuminato del suo illustre ex proprietario, Alfred Nobel, patrocinate da Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.

Il programma prenderà il via mercoledì 10 dicembre, alle 15, nella Serra "La Fenice" della Villa con un omaggio al genio letterario italiano: un importante convegno sarà interamente dedicato ad Eugenio Montale, commemorando i 50 anni dall’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura, avvenuto il 10 dicembre 1975. Interverranno quattro esponenti del mondo universitario che affronteranno il tema “Montale e la musica”. A succedersi saranno Alberto Casadei (Università di Pisa), Gianfranca Lavezzi (Università di Pavia), Stefano Verdino (Università di Genova) e Antonio Zollino (Università Cattolica di Milano). L'assessore alla cultura Enza Dedali porterà i saluti del Comune di Sanremo. Seguiranno i saluti di Adriana Beverini (presidente del Premio) e di Barbara Sussi (vicepresidente). Anche la voce della famiglia del Premio Nobel Eugenio Montale giungerà, grazie alla presenza del nipote, l'avvocato Giorgio Montale. A condurre il convegno, il dottor Paolo Stefanini, membro del Consiglio Direttivo dell'associazione Percorsi. L’illustre poeta Giuseppe Conte leggerà una poesia di Eugenio Montale.

Il giorno dopo (giovedì 11 dicembre), sempre a Villa Nobel, nella Serra "La Fenice", i membri dell'associazione “Percorsi”, professor Casadei e professor Zollino, incontreranno gli studenti delle scuole superiori per attualizzare la figura e la poesia di Montale. Sarà anche l’occasione per apprendere una vera novità grazie ad Adriana Beverini, presidente del premio: tramite l’utilizzo dell'intelligenza artificiale, il pomeriggio del 10 dicembre sarà aperto dallo stesso Alfred Nobel che riceverà con un breve discorso gli ospiti in quella che fu la sua dimora di Sanremo. E anche il giorno dopo l'incontro con gli studenti sarà preceduto da un intervento realizzato con l'intelligenza artificiale, grazie alla quale l'avatar di un critico letterario focalizzerà i punti più interessanti del discorso pronunciato a Stoccolma da Montale il 10 dicembre 1975.

«Siamo orgogliosi di dedicare questo convegno ai cinquant’anni dal Premio Nobel a Eugenio Montale- dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - un autore che continua a parlare con forza al nostro presente. La presenza di relatori così illustri e autorevoli rappresenta un valore aggiunto: grazie al loro contributo, questo anniversario non sarà solo una commemorazione ma un’autentica occasione di approfondimento e dialogo culturale. È un momento importante per la nostra città e per tutti coloro che amano la letteratura».

Si ricorda che prosegue nel Foyer di Porta Teatro del Casinò l’esposizione “Omaggio al Centenario della silloge Ossi di Seppia di Eugenio Montale”, realizzata dal Casinò in collaborazione con il Comune e con il Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, nell’ambito della Settimana dedicata al “Nobel Days”. Nelle bacheche si possono ammirare, in originale, le prime edizioni dell’importante silloge, le poesie autografe del poeta, l’attestazione del prestigioso conferimento del Premio Nobel, nonché reperti provenienti dalla collezione del Gabinetto di Lettura Vieusseux.