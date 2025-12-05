 / Eventi

Sanremo: Premio Tenco 2025, la scenografia diventa arte. Litografie d’autore firmate da Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli

Il tema del Tenco 2025, dedicato alla Memoria, ha ispirato un omaggio a tre figure indimenticabili della musica e della cultura italiana

La scenografia del Premio Tenco 2025, la storica rassegna della canzone d’autore svoltasi il 23, 24 e 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, si trasforma in una serie di litografie d’autore.  L’idea, nata da Sergio Secondiano Sacchi e Vincenzo Sanfo, è stata affidata alla sensibilità artistica di Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli, che hanno firmato un progetto capace di coniugare arte visiva e memoria culturale.

Il tema del Tenco 2025, dedicato alla Memoria, ha ispirato un omaggio a tre figure indimenticabili della musica e della cultura italiana: Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi e Sergio Staino. I ritratti di Zhang Hongmei, arricchiti dalle scritte poetiche di Rotelli e intervallati da vedute urbane dell’artista cinese, sono caratterizzati da un segno deciso in bianco e nero, incorniciato da tessuti colorati e consunti. Questi frammenti, secondo l’artista, simboleggiano il tempo travagliato e inquieto che riecheggia nelle canzoni di Tenco, nelle parole di Rambaldi e nelle opere di Staino. Le frasi poetiche di Rotelli amplificano il significato dei ritratti, evocando la vita e il messaggio dei tre protagonisti, la cui memoria continua a ispirare il presente.

Con questo progetto, il Premio Tenco celebra i suoi primi cinquant’anni guardando al futuro, nel segno del ricordo e della gratitudine verso chi ne ha acceso il cammino. Non è la prima volta che i due artisti collaborano con il Club Tenco: Zhang Hongmei aveva già firmato la scenografia del 2010, mentre Rotelli è stato protagonista di memorabili allestimenti. Stampati con tecnica litografica, i ritratti conservano fedelmente il lavoro degli artisti e diventano oggetti da collezione destinati a crescere in valore nel tempo. Le tre litografie, firmate in lastra da Zhang Hongmei e numerate a mano da 1 a 100, sono disponibili da oggi tramite la segreteria del Club Tenco (segreteria@clubtenco.it). Dimensioni: 25 x 30 cm; prezzo: 100 euro per il trittico e 50 euro per la singola opera, consegna inclusa.

Gli artisti

Zhang Hongmei, nata nel 1973 a Penglai, è docente presso l’Università di Arte e Design dello Shandong e artista di fama internazionale. Ha esposto in prestigiosi musei e fiere come il Centre Pompidou, il Barbican Museum, la Biennale di Venezia e il Museo Paul Valery, con installazioni permanenti e temporanee che uniscono astrazione e realismo cinese. Nel 2026 terrà una personale al MUSEC di Lugano, consolidando la sua presenza nel panorama artistico mondiale. Marco Nereo Rotelli, nato nel 1955 a Venezia e laureato in architettura, vive e lavora a Milano. La sua ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica lo ha portato a partecipare a undici edizioni della Biennale di Venezia e a numerose mostre internazionali. Fondatore del gruppo Art Project, ha collaborato con filosofi, musicisti e poeti, creando installazioni urbane che intrecciano arte e poesia. Le sue opere sono presenti in musei e collezioni private in tutto il mondo.

Il Club Tenco

Fondato a Sanremo nel 1972 da Amilcare Rambaldi, il Club Tenco è intitolato a Luigi Tenco e da oltre cinquant’anni promuove la canzone d’autore con autonomia e indipendenza dall’industria musicale. La sua missione è valorizzare la musica di qualità, ricercando anche nella canzone leggera dignità artistica e poetico realismo. Con le litografie di Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli, il Premio Tenco 2025 non solo celebra la memoria dei suoi protagonisti, ma consegna al pubblico un’opera d’arte che diventa testimonianza tangibile di un percorso culturale unico.

