Sanremo: alla libreria La Fenice presentazione del libro "Cosmologia Perennis" di Titus Burckhardt

È uscito poche settimane fa il dodicesimo volume della collana “Grani di senape” edita dalle casa editrice sanremese Lo Studiolo. Si tratta di un volume dell’autore svizzero Titus Burckhardt dal titolo “Cosmologia Perennis” che raccoglie cinque saggi nei quali viene messa in raffronto la concezione scientifica moderna con la saggezza tradizionale.

Lo scrittore, nato nel 1908 e morto nel 1984, ha prodotto numerosi testi sull’arte d’Oriente d ‘Occidente, sulle cattedrali gotiche, sull’alchimia, curando inoltre alcune traduzioni di autori di spiritualità islamica afferenti al Sufismo, quasi tutti disponibili e puntualmente riediti in Italia. Questa raccolta di saggi era invece quasi introvabile e ora è disponibile in libreria. L’opera, curata da Faris La Cola, promotore de Lo Studiolo e studioso di varie discipline, verrà presentata in anteprima nei locali della Libreria antiquaria “La Fenice” in piazza Muccioli a Sanremo sabato 6 dicembre alle ore 17.

Insieme al curatore interverrà l’autore della prefazione Sergio Castellino, esperto della materia. Il discorso verterà infatti su alcune spinose questioni tra scienza e fede, razionalismo e spiritualismo, biologia e poesia. Il libro, in elegante veste editoriale, è in vendita a euro 17 e può essere un’idea regalo per le festività natalizie, un’opera che può ben figurare nella biblioteca delle persone colte e di chi ama, della cultura, gli aspetti più singolari e preziosi.