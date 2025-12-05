Sanremo: laboratori, animazione e musica nelle vie del centro storico, lunedì prossimo “Natale in giro per la pigna”

Si terrà lunedì prossimo, a partire dalle ore 15, l’evento “Natale in giro per la pigna”. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di abitanti, commercianti, bambini e volontari per un pomeriggio dedicato a creare addobbi nelle vie del centro storico. Prevista anche una merenda natalizia in piazza Santa Brigida, una pausa aperitivo da Babeuf e musica con atmosfera natalizia.

Sono poi in programma tre laboratori creativi:

“Pittura con le bolle per le palle di Natale” in via Palma 56

“Art Attack Natale” in via Palma 30

“Collage Natalizio” in via Umana 14

Suggestivo, infine, il giro musicale della Pigna con la compagnia Sacco, che partirà alle ore 16 da piazza Cassini, con ritrovo sotto il portico Orvieto. La compagnia Sacco, testimone della tradizione autentica del canto a bordone di Ceriana, festeggerà i cento anni nel 2026. Il suo repertorio varia dal canto popolare di osteria al canto sacro delle confraternite.

“Si tratta di eventi, rivolti a famiglie, residenti e turisti, organizzati appositamente nella pigna per valorizzarne il patrimonio storico e artistico – ha commentato l’assessore alla cultura Enza Dedali – Queste manifestazioni nascono sulla scia degli apprezzamenti che nei mesi scorsi hanno ricevuto altre iniziative, con concerti e laboratori, che si sono svolte proprio nel nostro centro storico, dove hanno sempre richiamato un numeroso pubblico”.