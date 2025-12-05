Bordighera inaugura la Stagione Teatrale 2025/2026 con Pannofino, Acquaroli e Sassanelli

Domani, sabato 6 dicembre 2025 alle ore 21.00, prende ufficialmente il via la nuova stagione teatrale “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera”, diretta artisticamente da Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe per CMC/Nidodiragno Produzioni, con il sostegno del Comune di Bordighera.

Ad aprire il cartellone 2025/2026 sarà un trio di grandi protagonisti della scena italiana: Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, impegnati nello spettacolo “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, in scena al Teatro Giancarlo Golzi della Città delle Palme.

Il celebre testo, recentemente tornato alla ribalta anche per la scomparsa del suo autore, prende spunto dai personaggi secondari dell’Amleto di Shakespeare, trasformando la tragedia in una farsa esilarante e filosofica. Rosencrantz e Guildenstern, interpretati rispettivamente da Pannofino e Acquaroli, diventano maschere tragicomiche che affrontano l’assurdità della vita con ironia, accompagnati da Paolo Sassanelli nel ruolo del Capocomico. Sul palco anche Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni, sotto la regia di Alberto Rizzi.

La messinscena si distingue per una scenografia dinamica e mutevole: una grande macchina scenica che richiama il carro della Commedia dell’Arte e il palcoscenico elisabettiano, trasformandosi di volta in volta in teatro, castello o nave. L’allestimento, firmato da Gli Ipocriti Melina Balsamo in collaborazione con Ippogrifo Produzioni ed Estate Teatrale Veronese – Comune di Verona, mescola l’umorismo inglese di Stoppard con la tradizione comica italiana, esaltando la potenza comica ed emotiva del testo.

La stagione 2025/2026 si presenta come un cartellone ricco e variegato, con l’obiettivo di coniugare riflessione e intrattenimento, offrendo al pubblico spettacoli di qualità e grandi interpreti. La prevendita ha già superato quota 100 abbonamenti, segno dell’attesa e dell’interesse che la rassegna suscita tra gli spettatori.

Biglietti e abbonamenti

Abbonamento 5 spettacoli: € 80,00 + diritti di prevendita

Biglietti singoli: € 20,00 + diritti di prevendita

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili:

Online su Liveticket

Presso lo IAT – Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera (via Vittorio Emanuele II, n. 172), oggi venerdì 5 dicembre e domani sabato 6 dicembre, con pagamento tramite POS o contanti

Direttamente al Teatro Giancarlo Golzi, sabato 6 dicembre dalle ore 19.00

È possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”) per gli acquisti online, entro i termini stabiliti dalla legge.

Con l’apertura affidata a tre assi del teatro italiano e un testo che ha fatto la storia della drammaturgia contemporanea, Bordighera si prepara a vivere una stagione teatrale all’insegna dell’umorismo, della riflessione e della grande qualità artistica.