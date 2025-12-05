Natale a Sanremo: l’albero si illumina e prende il via la festa, intrattenimento, coro gospel, parata itinerante e accensione delle luminarie

Si svolgerà domani l’attesissima accensione dell’albero di Natale in piazza Borea d’Olmo, momento simbolico che segna l’inizio degli appuntamenti natalizi (ore 18 circa). “Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, musica e spettacolo – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - che trasformerà la piazza in un luogo magico e suggestivo per grandi e piccini. Ringraziamo l’ufficio turismo e coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata e invitiamo a vivere con entusiasmo le iniziative in calendario: sarà un Natale luminoso, creativo e aperto a tutti”.

Sabato pomeriggio il programma prenderà il via alle 16.30 con l’intrattenimento di Gianni Rossi che accompagnerà il pubblico con musica e animazione in attesa del concerto “Gospel Times”, previsto per le 17. Sarà quindi possibile prendere parte ad un vero e proprio viaggio musicale tra le armonie del gospel, capace di scaldare l’atmosfera e preparare la piazza al momento più atteso: la magia dello spettacolo luminoso con l’illuminazione della piazza, l’accensione dell’albero e delle luminarie (ore 18 circa).

Ma non è finita: alle 18.30, ecco la parata luminosa itinerante “Le Meduse” che colorerà le vie del centro con figure brillanti e atmosfere oniriche.