Sanremo Marathon 2025: trionfi francesi nella 42 km, grandi sfide anche nella mezza e nella 10 km (Foto)

Una giornata di sport e spettacolo ha illuminato il lungomare di Sanremo per l’edizione 2025 della Sanremo Marathon, che ha richiamato centinaia di atleti da tutta Italia e dall’estero nelle tre distanze previste: maratona, mezza maratona e 10 km.

Nella prova regina, la 42 km, a imporsi è stato François Holzernt con un eccellente 2:30:59, tempo che gli è valso anche il primo posto nella categoria Seniores 50 Maschile.

Seconda posizione per l’italiano Gabriele Benedetti (G.P. Parco Alpi Apuane), staccato di meno di due minuti, che chiude in 2:32:53 e conquista il titolo di primo Seniores 40 M.

Terzo gradino del podio per Benjamin Berkouchi, autore di un solido 2:33:31 e primo classificato nella categoria Seniores M.

Tra le donne, vittoria convincente di Catherine Bertone (Atletica Sandro Calvesi), che taglia il traguardo in 2:42:27, precedendo Romane Pascal (2:57:24) e Anna Bardelli (2:59:35).

Nella 21K, successo maschile per Michele Aimo, che firma un tempo di 1:09:40 davanti a Cristiano Salerno (1:09:44), con un arrivo al cardiopalma. Terzo Kais Aldi, che chiude in 1:11:13.

In campo femminile, vittoria per Laura Segor (CUS Pro Patria Milano) in 1:18:36, seguita da Arianna Dentis (1:20:18) e Laurine Roupe (1:23:30).

La 10 chilometri ha visto al femminile il trionfo della francese Adamo Aurelie, che chiude in 39:43. Secondo posto per Erica Pordenon (40:41), terza Eliana Gerkelis (41:15).

Tra gli uomini, grande prova di Jean Pierre Vallet, che domina in 32:23, seguito da Alessandro Castagnino (33:04) e Wogene Fabrizi (33:42).

Con centinaia di classificati nella maratona e altrettanti partecipanti nelle altre distanze, la Sanremo Marathon 2025 conferma la sua crescita come evento di riferimento del running italiano e internazionale. Condizioni meteo favorevoli e un percorso panoramico hanno reso la gara particolarmente apprezzata da atleti e accompagnatori.

(Foto di Erika Bonazinga)