Attenzione ai finti call center: anche in provincia di Imperia sono lo strumento più utilizzato per le frodi nei contratti di energia e gas

Attenzione ai finti call center sono diventati lo strumento più utilizzato per le frodi in ambito di contratti di energia e gas anche in provincia di Imperia. Contro truffatori e delinquenti Facile.it ha lanciato il progetto "Stop alle Truffe", un portale web che mette in guardia gli utenti da organizzazioni specializzate in raggiri.

Con le bollette di luce e gas alle stelle si cerca di risparmiare come si può, ma sono in agguato i truffatori. Nell'ultimo anno le denunce sono aumentate in modo preoccupante le segnalazioni e le denunce anche dalla provincia di Imperia.