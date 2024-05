Elezioni Sanremo, al Teatro Ariston l’adunata civica per Alessandro Mager: “Non posso accettare che si parli male della città” (Foto e Video)

Mancano tre settimane alle elezioni che daranno a Sanremo un nuovo sindaco dopo 10 anni di amministrazione Biancheri. È tempo, quindi, di ultime chiamate, di appelli al voto, di programmi snocciolati a media e cittadini. Ma è tempo anche di adunate e presentazioni in grande stile. E così Alessandro Mager, candidato sindaco civico, ha radunato i suoi la domenica pomeriggio al teatro Ariston, luogo ormai simbolo delle corse elettorali nella Città dei Fiori.

La serata, presentata da Maurilio Giordana, è stata introdotta dall'esibizione delle ballerine della scuola di danza New Crazy Dance e dalla testimonianza dell'atleta paralimpica e cittadina benemerita, Amanda Embriaco, fresca di qualificazione alle Paralimpiadi 2024. Sul palco sono poi saliti i 96 rappresentanti delle quattro liste civiche che appoggeranno Alessandro Mager: ‘Anima’, ‘Sanremo al Centro’, ‘Forum’ e ‘Idea’. In sala anche il sindaco uscente Alberto Biancheri oltre ai tanti rappresentanti della sua squadra di governo tra ricandidati e sostenitori. Presente anche il suo predecessore, Claudio Borea.

“Un ringraziamento ad Alberto Biancheri - così ha esordito Alessandro Mager dal palco - è stato un sindaco apprezzato da tutti, è stato il sindaco più longevo della storia di Sanremo e voi sapete che fare il sindaco a Sanremo e restare in sella non è facile, lui ci è riuscito perché ha capacità straordinarie. Siamo una coalizione eterogenea, abbiamo la parte migliore dell'amministrazione uscente e tante persone nuove che hanno deciso di scendere in campo perché credono in Sanremo e hanno fiducia nella mia persona. Abbiamo fatto una lunga cavalcata, parlare con le persone è un'esperienza molto stimolante anche per sentire le lamentele, avendo a che fare con persone che mettono il loro interesse personale di fronte al bene della comunità. Siamo persone singole, ma non possiamo vivere separatamente. I cittadini devono avere fiducia nell'amministrazione e la fiducia si dà a un'amministrazione che, come quella uscente, ha fatto tantissimo. Siamo gli eredi di questa amministrazione, per portare a compimento le opere che sono state progettate. Facciamo proseguire ai civici, a coloro che l'hanno attuato. Poi gli oppositori si sono resi conto che contestando le opere non andavano da nessuna parte e si sono messi a parlare delle buche. E stata la chiave di volta per un fronte opposto al nostro, altrimenti avremmo detto tutti le stesse cose. Fondamentale sarà il restyling del porto e trovare una sinergia con tutte le categorie che saranno coinvolte. Seguiremo la cosa con attenzione e competenza”.

“Mi avevano detto che la campagna elettorale porta polemiche e malumori - ha proseguito Mager - in vita mia non ho mai fatto polemiche, ho sempre tutelato le posizioni dei miei clienti, argomentando, ma senza polemiche. In me prevale un sentimento di gioia per questa bellissima serata e per questa bellissima gente. Hanno detto di me che sono inesperto perché non ho mai fatto politica. Forse questo è un pregio, non conosco i sotterfugi della politica ma sono un uomo di legge, conosco le pratiche amministrative e so come si deve comportare la pubblica amministrazione. Non devo imparare niente da nessuno. Il candidato che mi dà dell'inesperto non ha mai fatto amministrazione, forse meglio perché quando è stato in Amaie ha portato ad aumenti delle tariffe che sono costate ai cittadini tre milioni di euro. Quindi, meglio essere inesperti. Vorrei capire questa amministrazione di centrodestra che cosa ha fatto per la città quando ha governato dal 2009 al 2014, non ci ricordiamo una sola opera di rilievo. Rispedisco le critiche al mittente con gli interessi”.

“I sondaggi...sono sicuro che domani ne uscirà uno che dice che sono all'8%, magari un sondaggio segreto - ha concluso il candidato sindaco - poi abbiamo visto situazioni incredibili come un sondaggista che il giorno dopo l'arresto del presidente della regione veicolava false informazioni chiedendo agli intervistati se sapesse che il presidente Toti appoggiava Mager. L'origine di questo sondaggio è molto chiara. Io amo Sanremo e non posso accettare che qualcuno la svilisca e, da Sanremese, ne parli male. Sarò garante di un principio costituzionale, quello che dice che bisogna agire con disciplina e onore, protesi soltanto all'interesse pubblico. Occorre uno slancio interiore che faccia sì che si possa essere buoni amministratori e noi lo saremo. Vi chiedo fiducia per farci vincere al primo turno”.

Il programma

Sono 12 i punti su cui si basa il programma elettorale della coalizione che sostiene il candidato a sindaco Alessandro Mager.

Un programma che vede una sorta di prefazione dello stesso Mager: “Sanremo ha bisogno di ricostruire un cammino virtuoso – dice il candidato - per aprirsi al mondo, rafforzando e mantenendo un modello di offerta attrattiva e competitiva, e curando al contempo i problemi della vita quotidiana del cittadino. Occorre basare la vita della città su una visione chiara e concreta, scelte gestionali accurate e sostenibili, trasparenza amministrativa e correttezza dei comportamenti”.

“Sanremo è una città dal cuore italiano aperta all'internazionalità – prosegue - le nostre risorse umane, la nostra storia, i nostri criteri distintivi, il nostro essere cittadini di Sanremo, devono emergere e convergere in un progetto unico: Sanremo, dove è bello vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero”.

Quali i cardini valoriali di Mager: “L'amministrazione dovrà puntare alla realizzazione di obiettivi ambiziosi mantenendo un collante saldo ai fondamentali della concretezza e sostenibilità. Il Governo della città deve essere affidato su basi meritocratiche a persone competenti e capaci. I nuovi amministratori devono avere occhi attenti ai problemi della vita del cittadino, ma che al contempo guardino al di là di Sanremo e della Liguria. Dobbiamo rappresentare Sanremo con capacità, autorevolezza, entusiasmo, trasferendo l'immagine di una città attiva, orgogliosa ed ambiziosa”.

Secondo Mager: “Sanremo è una città con grandi opportunità e potenzialità, dal clima fantastico, di tradizione e cultura, guidata dall'economia del mare, ma con la vicinanza alla montagna, arricchita e bellezze artistiche, paesaggistiche e turismo enogastronomico”.

Gli assi prioritari dell'azione di governo dovranno essere: “Pulizia, igiene e ambiente, mobilità intelligente (parcheggi e gestione del traffico), rilancio e promozione di Sanremo per attrarre turismo e investimenti sul territorio, gestione accurata dei progetti in itinere, cogliendo le opportunità di migliorarne i contenuti, sicurezza”.

“Nel costruire la nostra Sanremo – termina Mager - dobbiamo pulire la città, renderla più sicura e disegnare un piano della mobilità che permetta anche di ricevere (transitare e permanere senza stress e ostacoli) nuovi flussi turistici. Soprattutto durante i prossimi anni dove la città sarà interessata da interventi infrastrutturali importi sul fronte mare. I cardini di questo rilancio saranno imperniati su: musica, cultura, tradizione, mare, sport, vallate e frazioni, gastronomia, fiori, gioco e intrattenimento e montagna. Sanremo è la nostra città, qui sono nato, cresciuto insieme a molti di voi, ho praticato sport nella mia adolescenza, ho lavorato come avvocato e cresciuto con mia moglie Stefania due splendidi ragazzi. Mi candido perché sento il bisogno di dare, con il vostro aiuto, il mio contributo alla valorizzazione della meravigliosa città di Sanremo. Un contributo concreto che implicherà il mio impegno per la gestione del ‘bene comune’ al 100%”.

I punti su cui è basato il programma (scaricabile sotto) sono: Sanremo città pulita e ambiente, Sanremo città del turismo, solidale, digitale e smart city, città della scuola e della formazione, città delle imprese, delle attività produttive, dei commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e della floricoltura, città vivibile e sicura. Un altro punto è la macchina organizzativa, quindi le linee d’indirizzo nel settore sanità l'importanza di una vita sana nella nostra comunità. Quindi le linee programmatiche di politica edilizia ed urbana ma anche nuove progettazioni collegate alla viabilità.