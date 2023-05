Vallecrosia, ecco la giunta del Biasi-bis: "Pronti a lavorare" (Foto e video)

“Dal primo giorno dopo le elezioni amministrative vinte abbiamo iniziato a lavorare. I cittadini hanno dato un messaggio chiaro: 'vogliamo che continuate i progetti iniziati' e così faremo. La scelta della Giunta è avvenuta in soli tre giorni, credo che siamo il primo comune dopo le elezioni amministrative ad averla già decisa. Ciò mostra compattezza del gruppo. Ha vinto un gruppo di uomini e donne che hanno deciso di essere pro tempore al servizio dei cittadini" - ha detto il riconfermato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi che ha già nominato i componenti della Giunta per il nuovo mandato.

"Gli eletti hanno dimostrato sicuramente la loro competenza. Abbiamo alzato il livello di qualità e di amministrazione. Dei quattro neo candidati due hanno sorpassato le cento preferenze. Squadra che vince non si tocca“ - afferma il sindaco Armando Biasi - ”Era doveroso che gli assessori uscenti completassero il lavoro svolto. Il primo consiglio comunale dovrebbe essere il 31 maggio. Da qui ai prossimi sei mesi abbiamo sette cantieri che devono prendere il via. Stiamo via via affidando i lavori affinché entro la fine dell’estate possa iniziare il completamento delle opere“.

“Ho chiesto a due assessori, in alternanza, di dimettersi dal loro incarico di consiglieri comunali per fare entrare due non eletti. Servono tante persone. Calipa e Fullone, non eletti, entreranno nelle dinamiche dei prossimi consigli comunali, come consiglieri comunali al posto di Biancheri e Ierace, che si dimetteranno, visto che l’altra volta si erano dimessi Fazzari e Piardi. Devono fare esperienza“ - sottolinea il primo cittadino - “Il comune di Vallecrosia è stato citato da Toti come modello amministrativo. Concertiamo tutto, il sindaco esprime i punti di vista, li condivide con la maggioranza e insieme abbiamo stabilito gli assessori. Oggi, quando vuoi amministrare una città, devi dedicarci il tempo giusto, in funzione delle deleghe occuparsi delle quotidianità".

Marilena Piardi, che è stata la più votata tra i candidati consiglieri, ricoprirà nuovamente il ruolo di vicesindaco e sarà anche assessore con delega alle Politiche sociali, alla Cultura, al Personale, al Civico Cimitero e alla Sanità. Antonino Fazzari, invece, sarà nuovamente assessore con delega all’Ambiente, alla Polizia Locale, alla Protezione civile e al Demanio. Anche Giuseppe 'Pino' Ierace sarà nuovamente assessore ma avrà le deleghe al Commercio, Turismo, Manifestazioni, Sport e Città della Famiglia mentre Patrizia Biancheri, che sarà nuovamente assessore, avrà però le deleghe ai Rapporti con le associazioni, alla Pubblica Istruzione e al Centro Storico. "Marilena Piardi sarà vicesindaco perché per competenze e serietà mi è stata molto affianco in questi cinque anni, mi rappresenta in toto. E’ stata la più votata tra le preferenze. I cittadini le hanno riconosciuto il lavoro fatto. Si occuperà di sanità, sociale, cultura, personale e cimitero che sono deleghe importanti e delicate“ - svela Biasi.

“Patrizia Biancheri ha avuto un importante risultato, è stata la più votata nel centro storico. Nella scelta delle deleghe oltre alle competenze ha inciso anche la scelta dei cittadini. Diventerà una priorità lavorare sul centro storico. Dobbiamo creare un luogo di aggregazione, aree verdi e parcheggi. Avrà anche la delega della pubblica istruzione che, oltre alle scuole, comprende anche il Cnos Fap. In questi anni ha creato rapporti con le associazioni” - annuncia Biasi - ”Antonino Fazzari avrà le stesse deleghe, visto che è stato capo ispettore di polizia. Mi sento tutelato se polizia locale, sicurezza, demanio vengono seguite da chi ha competenze a riguardo e ha seguito per tutta la vita questi temi. Ho chiesto a Ierace di riconfermare il suo impegno. Si occuperà di Turismo, Commercio, Manifestazioni, Sport e Città della Famiglia. Ci sarà anche un consigliere che avrà delega di marketing dell’immagine per la crescita del logo 'Città della Famiglia' per aumentare le presenze e aiutare il settore commerciale. Dopo l’estate verrà realizzata un’associazione per avvicinare giovani e meno giovani alla vita politica. Corsi di formazioni per imparare a impegnarsi per la propria città. Il nostro compito è formare altri che potranno affiancarci nei prossimi dieci anni per evitare che questo metodo amministrativo vada perso. Non abbiamo apprezzato, in questi cinque anni, che tutto sia stato sui personalismi, bisogna, perciò, educare il cittadino a votare in funzione dei programmi elettorali e per l’affetto e l’amore verso la propria città. Siamo già proiettati a lavorare e bisogna coinvolgere lo spirito cittadino”.

Sono stati eletti alla carica di consiglieri comunali per la lista Cittadini in Comune Valeria Cannazzaro, Denis Perrone, Paolo Cuneo, Sandrino Anastasio ed Enrico Amalberti. Per la lista Vallecrosia Perri Sindaco, invece, saranno consiglieri di minoranza Fabio Perri, Mirko Valenti e Luciana Rondelli mentre sarà Cristian Quesada il consigliere comunale che rappresenterà la lista X Vallecrosia Quesada Sindaco. "Suggerisco ai nuovi consiglieri di minoranza di creare corrette sinergie con i consiglieri di maggioranza per il bene della città. L'ostruzionismo di questi ultimi cinque anni non è servito, perciò, è meglio mettersi intorno ad un tavolo e condividere le idee per migliorare la città" - conclude Biasi.