Imu, Irpef, imposta di soggiorno, Dup e bilancio di previsione 2026-2028 tra le pratiche del prossimo consiglio comunale di Ventimiglia

Imu, Irpef, imposta di soggiorno, Dup e bilancio di previsione 2026-2028 tra i dodici punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Ventimiglia convocato in seduta pubblica straordinaria martedì 30 dicembre alle 19.

Verranno affrontate anche altre pratiche: dopo la lettura e approvazione dei verbali del 21 novembre 2025 e del 26 novembre 2025 e le comunicazioni del sindaco, verranno presentate question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Si parlerà poi di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - articolo 20, decreto legislativo 175/2016 per l'approvazione; di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 30 del decreto legislativo 23/12/2022 n. 201) per l'approvazione; di aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026.

Nella seduta di martedì prossimo sbarcherà anche l'approvazione del programma triennale 2026/2028 per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna; del documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026 – 2028 (articolo 170, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000) e del bilancio di previsione per il periodo 2026-2028.

Verranno discussi pure il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 267/2000 per sentenze esecutive; il regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune e la dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle costruzioni abusive site a Ventimiglia in via Sottocolla - identificate al N.C.T. al foglio n.64, mappali n.593 - 594 e contestuale autorizzazione alla demolizione delle stesse da parte dei responsabili.