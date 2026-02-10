Palasport di Pian di Poma, incarico legale per sbloccare il cantiere fermo da due anni: il Comune tenta la svolta

E' un incarico legale il nuovo step nella lunga e tortuosa vicenda della realizzazione del Palasport a Pian di Poma, con la speranza che sia quello decisivo per consentire la ripresa dei lavori, bloccati ormai da un paio d'anni. Il Comune ha infatti assegnato l'incarico di assistere il Rup (Responsabile unico del procedimento) nelle attività da compiere per risolvere il caso, tra le quali rientrano “quelle prodromiche e necessarie anche alla stipulazione di un addendum” con le parti interessate, in considerazione della “complessità della materia e vista la carenza di personale in organico”, anche in relazione ai compiti di istituto assegnati.

La scelta è caduta sullo studio genovese Vallerga & Partners, per una spesa globale di 19 mila euro, con la possibilità di addebitarla al soggetto aggiudicatario. E' uno dei primi atti firmati dall'ingegnere Giambattista Miceli nella nuova veste di dirigente del settore lavori pubblici, dopo essere stato alla guida dell'urbanistica ed edilizia, in sostituzione dell'ingegnere Danilo Burastero, che si è trasferito alla Provincia di Savona. E dal quale ha ereditato proprio il ruolo di Rup nella complessa pratica tecnico-amministrativa.

La controparte, a sua volta assistita da un legale, è l'impresa Giò Costruzioni, subentrata (nel gennaio 2024) alle due ditte che avevano avviato l'intervento senza però riuscire a proseguire, prima la Sicrea Spa finita in liquidazione e successivamente la Sicrea Cantieri Srl (con affitto di ramo aziendale). Un ingresso che ha aggiornato il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), sostenuto finanziariamente da Bcc Leasing, ma non ha sciolto i nodi di fondo, legati a una robusta revisione dei costi.

Infatti, per riattivare il cantiere fermo alle fondazioni la Giò Costruzioni ha presentato un conto salato, oltre 3 milioni in più rispetto alla somma concordata nell'ottobre 2019 quando è stato stipulato il contratto di partenariato pubblico privato, attraverso la formula del leasing immobiliare in costruendo (della durata di 20 anni) con Rti Sicrea Spa per progettazione, costruzione e manutenzione del nuovo impianto sportivo polifunzionale. Si era partiti da un importo a base di gara di 8 milioni 550 mila euro, oggi ampiamente sforato.

L'amministrazione, da parte sua, ha attivato tutte le misure necessarie per valutare il nuovo prospetto di spesa, da ultimo anche tramite l'incarico a una società specializzata per la radicale revisione del computo metrico estimativo. Che, di fatto, si è concluso con la conferma sostanziale della necessità di ritoccare i costi, anche in funzione dell'esplosione dei prezzi delle materie prime nel solco della pandemia e della guerra in Ucraina.

La partita si potrebbe chiudere intorno a un surplus di circa 3,2 milioni, da coprire con fondi accantonati prudenzialmente dall'amministrazione precedente, ma restano ancora alcuni passaggi da superare. “Si può arrivare a un modesto riequilibrio ulteriore limando dettagli”, si limita a dire il sindaco Alessandro Mager (che ha tenuto per sé la delega alle grandi opere), auspicando l'intesa che possa finalmente sbloccare il cantiere e colmare una lacuna cronica nelle infrastrutture sportive di Sanremo.

Con i maggiori costi, il valore complessivo dell'intervento è destinato a lievitare intorno a 20 milioni di euro, compresi gli oneri tecnici e quelli per la manutenzione del Palasport per la durata del leasing. Si tratta di far ripartire i lavori dalle fondazioni, peraltro già collaudate, con soletta in cemento armato e primi pilastri. In aggiunta, l'amministrazione sta valutando la possibilità di rifare la rete fognaria dell'area sportiva, collegata alla stazione di sollevamento collocata negli spazi dell'ex tiro a volo.