Trasporti, Liguria e Corsica aprono un tavolo di confronto

Si è svolto oggi un incontro tecnico istituzionale di rilievo tra la Regione Liguria e la Corsica, con l’obiettivo di avviare un dialogo sulla mobilità transfrontaliera e sulle possibili progettualità comuni in chiave europea.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e il collega corso Félix Acquaviva, insieme ai tecnici dei rispettivi enti. Al centro della discussione, la cooperazione sui trasporti e la condivisione di buone pratiche tra i due territori confinanti, con uno sguardo alle opportunità offerte dai programmi europei.

“Abbiamo aperto un dialogo proficuo con la Corsica, che potrebbe avere ricadute positive dal punto di vista economico, turistico e occupazionale – ha dichiarato l’assessore Scajola. – Si tratta di un primo incontro focalizzato sulla mobilità transfrontaliera, che avrà un proseguo sia tecnico sia politico. L’obiettivo è creare una sinergia stabile che ci consenta di scambiarci esperienze e, eventualmente, partecipare a progetti europei condivisi. Come Regione Liguria, lavoriamo non solo per migliorare il nostro trasporto pubblico, ma anche per rafforzare i legami con tutti i territori confinanti, come dimostra oggi il confronto con la Corsica”.

Le parti hanno già programmato un secondo incontro per la fine di marzo ad Aosta, in occasione della terza riunione del Comitato Transfrontaliero previsto dal Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.