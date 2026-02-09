"Un caffè con voi", momento di confronto e ascolto con Bordighera Domani (Foto)

Momento di confronto e ascolto in corso Italia a Bordighera. Si è svolto, questa mattina al Bar Milleluci, il secondo appuntamento di "Un caffè con voi" promosso da Bordighera Domani, una delle liste che si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

Un'iniziativa semplice: incontrare i cittadini guardandoli negli occhi. Diversi abitanti della città delle palme si sono così presentati e seduti davanti a un caffè per esporre idee, proposte e fare segnalazioni sui problemi che affliggono la città ai rappresentanti di Bordighera Domani, un gruppo formato da alcuni dei consiglieri comunali che avevano firmato la sfiducia al sindaco Vittorio Ingenito causando così la caduta della sua amministrazione e il subentro di un commissario fino alle prossime elezioni amministrative: Marzia Baldassarre, Barbara Bonavia e Alessandro Albanese. "Un gesto semplice senza palchi né discorsi preconfezionati. Solo dialogo diretto, perché crediamo che le scelte migliori nascano dall’ascolto di chi Bordighera la vive ogni giorno" - dicono i rappresentanti di Bordighera Domani - "Faremo altri incontri in diversi punti della città".

Un secondo momento pubblico sereno e diretto, dopo quello organizzato ieri mattina alla Casa del Caffè, per parlare della città, delle sue esigenze e delle idee per il futuro a cui seguiranno altri appuntamenti. I prossimi incontri in programma sono, infatti, mercoledì 11 febbraio a Bordighera Alta e giovedì 12 febbraio al porto della città delle palme.