Ventimiglia: il diktat del Vescovo sul divieto di cantare a Messa, un lettore: "Siamo sprofondati nel Medioevo..."

"La scorsa domenica invitato da un'amica alla comunione della figlia ho deciso di recarmi in chiesa per assistere alla cerimonia, premetto che non sono un assiduo frequentatore di questi ambienti non essendo un fedele nel senso più tradizionale del termine, ma mi definirei più che altro un simpatizzante; la celebrazione di quella domenica mi ha colpito ed emozionato davvero molto per la partecipazione e l'entusiasmo dei bambini e dei genitori coinvolti nell' evento di quel giorno.

Altri conoscenti, oltre a questa amica, mi hanno manifestato con gioia il loro apprezzamento per essere stati invitati in prima persona ad imparare alcuni canti relativi alla cerimonia della comunione, tutte persone che senza quella preziosa quanto semplice proposta avrebbero vissuto magari con distacco e meno gioia quella giornata così importante per i loro bambini.

Ho riflettuto molto su come il ‘canto’ abbia avvicinato persone solitamente lontane dalla comunità ad un ambiente che comunque trasmette sempre valori preziosi come la solidarietà e il rispetto, chissà quanti bambini grazie a quelle note cantate con gioia, insieme ad amici e genitori, sceglieranno un percorso più virtuoso e più ‘protetto’ che gli consentirà di tenere alla larga o comunque di affrontare al meglio le insidie di un adolescenza che oggi più che mai presenta pericoli e incognite di ogni tipo.

Oggi casualmente ho incontrato una delle mamme coinvolte, era amareggiata ed in incredula, mi ha raccontato che ‘a Messa non si poteva più cantare’ , devo ammettere che ho fatto fatica a credere a quanto con semplicità mi riferiva... non le ho quasi creduto, poi parlando al telefono con un amico che frequenta abitualmente un’altra parrocchia della diocesi di Ventimiglia mi ha riferito sinteticamente quanto segue: ‘il vescovo ha vietato l'uso di qualsiasi strumento musicale nelle messe ad eccezione dell’organo’.

Ho cercato di capire e di informarmi meglio, alla fine mi hanno detto di andare sul sito della diocesi per leggere dove tale ‘provvedimento’ era pubblicato, sono rimasto profondamente amareggiato nel leggere questo testo che sembra risalire al Medio Evo, ma mi dicono che non è la prima volta che il Vescovo si segnala per iniziative poco ‘accoglienti’ .

Il mio essere un ‘simpatizzante’ ha cominciato a vacillare immediatamente, ma più che altro ho provato sconforto e rabbia pensando alle famiglie che si erano avvicinate alla ‘chiesa’ quella con la ‘C’ maiuscola, che è la chiesa di TUTTI e che adesso si sentono immediatamente allontanati.

Buona domenica

Andrea".