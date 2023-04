Sanremo: il Comune stanzia 64 mila euro per gli eventi di primavera, il 68% dei fondi va al GEF

L’amministrazione comunale sanremese ha approvato lo stanziamento di 64.500 euro per cinque eventi in programma in città durante la primavera. Il programma è stato approvato il 13 aprile scorso ed è stato predisposto dall’assessorato al Turismo e Manifestazioni guidato dall’assessore Giuseppe Faraldi.

Il record dei fondi è andato al GEF, il Festival della Creatività nella Scuola, giunto quest’anno alla sua 24ª edizione e in programma dal 3 al 6 maggio, pronto a incassare 44 mila euro, il 68,22% del contributo totale.

A Villa Ormond in Fiore (25/30 aprile) andranno 10mila euro, mentre il Sanremo Dance Festival (28/30 aprile) avrà un contributo di 6mila euro. Minori i contributi per il Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo (13 maggio) con 4mila euro e per il XIX Danzare per la Vita (28 maggio) che ha ottenuto 5mila euro.

Come previsto dal regolamento, l’importo dei contributi per le singole manifestazioni non superano il 70% del costo complessivo preventivato.