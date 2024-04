Ad ottobre un premio per la linea ferroviaria delle meraviglie e per i sindaci della Val Roya

L’Associazione Europea dei Ferrovieri, in collaborazione con Utp Milano-Assoutenti, Cifi e l’associazione degli Ingegneri Ferroviari hanno deciso di assegnare il Premio Europeo Premio ferroviario ‘Euroferr’ (diploma d'onore) all'associazione europea dei Grand Express e ai Sindaci delle stazioni della Val Roya e di tutte le stazioni della linea delle meraviglie da Cuneo a Ventimiglia e Nizza.

Il premio è stato assegnato in considerazione del fatto che le stazioni ferroviarie della Valle Roya e l'intera linea ferroviaria sono meritevoli ad alto valore turistico storico, ambientale e archeologico, come si legge nel manifesto dei principi del premio, il cui concetto fondamentale è che "Nell'AEC consideriamo le stazioni non solo come punti di transito ma anche come luoghi magici. porte di accesso a territori meravigliosamente ricchi di storia, turismo, bellezze ambientali e archeologiche".

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Ville Breil sur Roya, in Val Roya, sabato 26 ottobre. Verrà inoltre assegnato il Premio Euroferr:

- ai Direttori: del Parco delle Alpi Marittime e del Parco Nazionale del Mercantour;

- alle Delegazioni FAI di Imperia e Cuneo;

- à l’associazione ferroviaria Internazionale Torino – Svizzera;

- al comitato spontaneo ‘Trait-d’union – Treno delle Meraviglie’;

- al comitato Treno Alpi-Ligure.

Al centro della prestigiosa cerimonia di premiazione: il futuro della linea ferroviaria Nizza-Ventimiglia-Breil-Cuneo e la valorizzazione del patrimonio locale attorno al Train des Merveilles. Obiettivo del Premio Ferroviario Europeo ‘Euroferr’ è quello di premiare i Sindaci delle Stazioni Europee già ben valorizzate o che meritano di essere valorizzate e conosciute soprattutto dai turisti per il loro straordinario territorio, di importanza storica, ambientale e turistico-archeologica.

Il premio ‘Euroferr’ si rivela quindi un riconoscimento alla qualità del territorio puntato su mobilità dolce, intermodalità tra servizi, cultura, paesaggio e messa in rete dei territori vicini. Si tratta essenzialmente di promuovere le stazioni europee (piccole e poco conosciute) ed il loro territorio.

Saranno premiati i sindaci di Cuneo (Patrizia Manassero), Borgo San Dalmazzo (Roberta Robbione), Roccavione (Germana Avena), Vernante (Domenico Papalia), Limone Piemonte (Massimo Riberi), Tenda (Jean Pierre Vassallo), La Brigue (Daniel Alberti), Saorge (Brigitte Bresc), Fontan (Philippe Oudot), Breil-sur-Roya (Sébastien Olharan), Sospel (Jean Mario Lorenzi), Nizza (Christian Estrosi), Olivetta San Michele (Adriano Biancheri), Airole (Maurizio Odoero) e Ventimiglia (Flavio Di Muro).