Ospedaletti: stipulata la convenzione con il Comune, anche quest'anno le manifestazioni al 'Descu Spiaretè'

Sarà anche quest’anno l’associazione ‘U descu spiaretè’ ad occuparsi di una serie di manifestazioni che saranno proposte dal Comune della città delle rose nei mesi estivi. Lo ha stabilito la convenzione stipulata e fissata con un contributo da 7.000 euro per l’associazione.

‘U Descu Spiaretè’, lo ricordiamo, è un’associazione senza scopo di lucro con fini socio culturali. Nel suo Statuto prevede, tra l’altro la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico, storico, linguistico e folcloristico della sola Ospedaletti, e la difesa e salvaguardia del paesaggio e del mare, la partecipazione pubblica a feste laiche e religiose, oltre alla promozione e organizzazione di sagre, eventi e manifestazioni tradizionali, culturali religiose in collaborazione con il Comune.

Il Descu collabora già da alcuni anni con l’Amministrazione Comunale e, viste anche le competenze dei suoi componenti, si occuperà dell’organizzazione della ‘Sagra del Carciofo’, di ‘Passeggiando... assaporando’, ‘Mangiamu in te ciasse’ e della storica ‘Sagra du Pignurin pan e vin’, pur lasciando al Comune il ruolo di progettazione e coordinamento.

Il Comune si avvarrà della collaborazione dell’associazione, anche per la gestione di altre manifestazioni come: la cerimonia del Centenario, la festa della Repubblica, ‘Aspettando San Giovanni’ del 23 giugno, dei festeggiamenti del Santo Patrono il 24 giugno, di quelli al Santuario delle Porrine. Dopo l’estate anche della festa di Halloween, quella degli auguri natalizi e di fine anno, della festa della rosa, del cimento invernale, dell’Epifania per i bimbi e del Carnevale cittadino.