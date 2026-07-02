Rifiuti ingombranti abbandonati a Ventimiglia, Di Muro lancia un appello al senso civico: "Usare i servizi messi a disposizione"

"È incomprensibile che, a fronte dei numerosi servizi messi a disposizione della cittadinanza, continuino gli abbandoni indiscriminati di rifiuti ingombranti in ogni parte della città" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Continua, infatti, il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città nonostante i diversi servizi messi a disposizione dei cittadini. Per esempio, ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione, dalle 7.30 alle 11.30, viene ripetuto il servizio voluto dall'Amministrazione Di Muro e gestito dalla Teknoservice, che prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili, dove possono conferire tutti i cittadini privati, residenti a Ventimiglia, in regola con il pagamento della TARI, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato. Nel mese di luglio, oltre alla giornata di ieri, è previsto un altro appuntamento il 15 a Roverino, di fronte al cimitero.

Oltre alla discarica, è, anche, attivo il servizio di ritiro gratuito di ingombranti e R.A.E.E. a domicilio, previa prenotazione al numero verde 800.508.999, via Whatsapp al 340.8572681 o attraverso il sito web. "L’invito è ancora una volta al senso civico e alla responsabilità individuale, perché una città più pulita passa anche e soprattutto attraverso le azioni individuali di ogni cittadino" - mette in evidenza il primo cittadino.