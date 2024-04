Sanremo all'8° posto tra le mete preferite dagli italiani per il ponte del 1° maggio

Per Sanremo il ponte del 25 aprile, nonostante il meteo non sia stato particolarmente favorevole, è stato tutto sommato positivo per il turismo, sia per le strutture alberghiere che per commercianti ed esercizi del ‘food & beverage’.

Nelle serate di venerdì e sabato era difficile trovare un tavolo per pranzare o cenare e, il colpo d’occhio della città era particolarmente accattivante con il centro preso d’assalto. Unico neo proprio il meteo, visto che i turisti che hanno riempito la città non hanno potuto fare un salto al mare, cosa che solitamente accade proprio nei weekend di fine aprile, con temperature decisamente superiori a quelle vissute in questi giorni.