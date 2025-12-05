Sanremo: mercoledì prossimo una giornata informativa per la cittadinanza sui servizi cimiteriali con visita al Tempio Crematorio

Si terrà mercoledì 10 dicembre, a partire dalle 15, una giornata informativa aperta alla cittadinanza dedicata ai servizi cimiteriali e crematori. L’iniziativa avrà luogo presso il Tempio Crematorio situato nell’area adiacente al cimitero di valle Armea, dove i cittadini potranno partecipare a visite guidate, incontrare il personale specializzato e ottenere chiarimenti su procedure, norme e servizi disponibili.

Il pomeriggio si aprirà alle 15 con visite guidate alla struttura, che proseguiranno fino alle 15:30. A seguire, nella Sala del Commiato, si terrà la presentazione ufficiale dell’iniziativa, con una serie di brevi interventi rivolti alla cittadinanza:

- Roberto Capaccio, funzionario responsabile del Servizio di Stato Civile e Cimiteriale del Comune di Sanremo, interverrà sul tema “Introduzione alla cremazione: storia e principi etici”

- Lorena Tardivo, Ufficiale di Stato Civile e referente dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, affronterà l’argomento “Manifestazione di volontà alla cremazione”

- Candida Vivaldi e Stefania Lupinetti, impiegate dell’Ufficio Cimiteri del Comune di Sanremo, tratteranno il tema “La sistemazione definitiva delle ceneri nei cimiteri cittadini”

La sessione si concluderà con un momento dedicato alle domande del pubblico. Dalle 16:15 alle 16:45 è prevista inoltre una performance degli artisti della PAT – Performing Arts Theatre di Patrizia Campanile, che arricchirà la giornata con un contributo artistico. Al termine, i partecipanti saranno invitati a un rinfresco e riceveranno un omaggio. Parallelamente, nel corso della mattinata si svolgerà un convegno riservato agli operatori del settore e agli Uffici Cimiteriali e di Polizia Mortuaria dei Comuni della Provincia di Imperia. L’incontro avrà come obiettivo il rafforzamento della rete di collaborazione tra gli enti, con un focus sul miglioramento della gestione dei servizi funebri e crematori. Tra i temi affrontati: l’inquadramento giuridico della cremazione, le nuove disposizioni normative, attuative e giurisprudenziali sulla dispersione e sull’affido delle ceneri e la cremazione degli animali d’affezione, con riferimento alla prassi regolamentare del Comune di Sanremo e ai recenti decreti attuativi della Regione Liguria.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nel promuovere informazione, trasparenza e servizi sempre più accessibili alla comunità.