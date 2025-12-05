Sanremo, premiati gli studenti dell’Aicardi al concorso Soroptimist “I nostri rifiuti: un mare malato” (foto)

Il 5 dicembre presso l’Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura Domenico Aicardi di Sanremo si è svolta la premiazione degli studenti della classe 5 B che ha partecipato al concorso indetto dal Club Soroptimist d’Italia, rivolto a scuole ad indirizzo tecnico-professionale, sul tema: 'I nostri rifiuti : un mare malato'.

"Il Club Soroptimist di Sanremo, presieduto da Michela Alborno - si spiega nel comunicato -, ha ritenuto meritevoli di un premio un gruppo di cinque alunni che hanno proposto un progetto 'SOS mare: un futuro sommerso dai rifiuti' attraverso uno studio dettagliato sulla Poseidonia Oceanica e sul suo valore dal punto di vista ecologico, nella pulizia e nella ossigenazione dei mari. In particolare, gli alunni Esma Salliu, Andrea Arrigo, Samuele Canta, Jacopo Gabardi e Davide Stella, hanno eseguito un breve video promozionale destinato alla divulgazione nella rete e nelle scuole, coerente con tutti gli obiettivi del concorso Soroptimist Italia, assicurandosi un premio di 500 Euro.

Lo studente Alex Ballestra ha trattato esaustivamente il tema 'Poseidonia Marina' aggiudicandosi un premio consistente in due libri dedicati alla presa di coscienza dei comportamenti umani da evitare nella vita di ogni giorno per non compromettere il mare e il futuro del nostro pianeta ('Un mare di plastica' di Franco Borgogno) e sulla bellezza dei fondali del ponente ligure ('I fondali di Capo Ampelio. Bordighera', di Matteo Bredy Mastorakis e Paolo Bredy Mastorakis). Il lavoro degli studenti è stato coordinato dalla Professoressa Nicole Ruma.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i Professori Fulvia Natta, Diego Maccario e Giovanni Valenzano, tutti gli alunni della classe V B, che si sono uniti con affetto alla gioia dei compagni che hanno ricevuto i premi, la Presidente e la Past President del Soroptimist Sanremo Michela Alborno e Donatella Cataldo. Assente per concomitanti impegni lavorativi in altra sede il dirigente scolastico I.I.S.E. Ruffini - D.Aicardi Maria Grazia Blanco, del cui saluto e congratulazioni per il lavoro eseguito dagli studenti, si è fatta portavoce la Professoressa Fulvia Natta".