Ventimiglia, "Onda-te di musica e poesia" chiude la mostra fotografica di Saverio Chiappalone (Foto e video)

Un successo la mostra fotografica “Onda-te” di Saverio Chiappalone sul moto ondoso nelle sue varie forme e colori a Cala del Forte, porto di Ventimiglia. Si è chiusa ieri sera con la performance artistica di Liber Theatrum: "Onda-te di musica e poesia".

Tante persone hanno ammirato le emozionanti e uniche fotografie sulle onde scattate dal 2007 al 2024: un excursus della fotografia dagli scatti analogici a quelli digitali. "Ringrazio Cala del Forte che mi ha concesso questo spazio" - afferma il fotografo Saverio Chiappalone - "Ringrazio, inoltre, tutti coloro che sono venuti a visitare la mostra e tutti gli amici presenti al finissage".

Fotografia, musica e poesia si sono incontrate in un finissage unico nel porto ventimigliese. "Per chiudere in maniera inusuale la mostra è andata in scena la performance artistica a cura di Diego Marangon" - dice Chiappalone - "Prendendo spunto dalle numerose immagini immortalate dalle mie foto, il Liber Theatrum, che ringrazio, ha portato in scena musica e parole di poeti e scrittori della Liguria di Ponente oltre a citazioni e aforismi dedicate al mare in un'ambientazione unica al tramonto. Sono state fantastiche le voci poetiche di Ambra Moretto, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano e Mimma Palumbo e le note musicali di Francesco Criminisi".